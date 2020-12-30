Последний месяц отношения между Украиной и Венгрией существенно обострились. Однако, как сказал Дмитрий Кулеба, Венгрия направила Украине сигнал о готовности возобновить конструктивный диалог. Глава украинского МИД объяснил, когда отношения стран могут наладиться.

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что визит венгерского премьера Виктора Орбана в Украину не снят с повестки дня. Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью ТСН.

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Глава МИД заявил, что Венгрия направила Украине сигнал о готовности возобновить конструктивный диалог после напряжения в отношениях в этом месяце.

Мы получили сигнал из Венгрии, что после существенного резкого спада последнего месяца в отношениях, они готовы к возобновлению конструктивного диалога. И мы положительно ответим на этот сигнал,

– сказал Кулеба.

Он пообещал, что с началом нового года Венгрия будет в фокусе, и "мы попробуем выйти из того негатива, в котором оказались". Кулеба также добавил, что президент Украины готов провести встречу с представителями Венгрии. Но, как отметил министр, она должна быть содержательной и перезагрузить отношения.

Заметим, что и без того непростые отношения между Венгрией и Украиной обострились в начале декабря. Произошло это из-за обысков СБУ на Закарпатье.

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