В Верховной Раде хотят заслушать руководительницу Офиса генпрокурора Ирину Венедиктову. Народные депутаты хотят узнать о результатах расследования дел Майдана.

Такое предложение во время часа вопросов к правительству в Раде выразила вице-спикер парламента Елена Кондратюк.

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Детали заявления Кондратюк

Заместитель главы парламента напомнила, что 20 февраля Украина чествует память героев Небесной Сотни.

Хочу внести предложение: пригласить на этой неделе в Раду Ирину Венедиктову. Она может отчитаться перед парламентом и обществом о ходе и текущих итогах расследования дел Майдана,

– отметила Кондратюк.

И добавила, что ожидает от генерального прокурора целостной оценки событий времен Майдана.

Обратите внимание! В январе 2021 года Европейский суд по правам человека вынес решение в ряде дел по событиям Революции Достоинства. В решении говорится о многочисленных нарушениях прав человека и ответственности Украины за смерть протестующих.

Что известно о делах Майдана? Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединили в одно большое "Дело Майдана". Оно насчитывает 89 уголовных производств. В их пределах расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).



Хронология событий евромайдана / Инфографика 24 канала