Венедиктову приглашают в Раду: ждут отчет по расследованию дел Майдана
В Верховной Раде хотят заслушать руководительницу Офиса генпрокурора Ирину Венедиктову. Народные депутаты хотят узнать о результатах расследования дел Майдана.
Источник:24 канал
Такое предложение во время часа вопросов к правительству в Раде выразила вице-спикер парламента Елена Кондратюк.
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Детали заявления Кондратюк
Заместитель главы парламента напомнила, что 20 февраля Украина чествует память героев Небесной Сотни.
Хочу внести предложение: пригласить на этой неделе в Раду Ирину Венедиктову. Она может отчитаться перед парламентом и обществом о ходе и текущих итогах расследования дел Майдана,
– отметила Кондратюк.
И добавила, что ожидает от генерального прокурора целостной оценки событий времен Майдана.
Что известно о делах Майдана?Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединили в одно большое "Дело Майдана". Оно насчитывает 89 уголовных производств. В их пределах расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).
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