Ирина Венедиктова заявила, что гордится расследованием убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Ведь, мол, именно при ее каденции под стражей оказались обвиняемые в организации преступления.

Генеральный прокурор Украины вспомнила события 2020, когда ее ведомство объявило о завершении расследования убийства Екатерины Гандзюк.

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Венедиктова вспомнила о деле об убийстве Гандзюк

Активисты тогда не согласились с прокуратурой и заявили, что дело сливают. В апреле 2020 они даже приходили в Офис Президента (требовали импичмента Владимира Зеленского) и к дому самой Ирины Венедиктовой:

"Были приходы домой к Зеленскому с требованием импичмента за слив дела Гандзюк. Почему слив дела? Потому что мы закончили следствие".

И тем е менее Венедиктова заявила, что гордится тем, как завершилась дело.

Сейчас делом Екатерины Гандзюк я могу гордиться. Потому что при прошлых генеральных прокурорах организаторы не находились за решеткой и не ожидали приговора суда,

– пояснила генпрокурор.

Убийство Гандзюк: что следует помнить

Активистку из Херсона Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018.

4 ноября женщина умерла в больнице из-за многочисленных химических ожогов тела.

Летом 2019 осудили 5 исполнителей преступления.