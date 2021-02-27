Венедиктова заявила, что может гордиться делом Гандзюк
Ирина Венедиктова заявила, что гордится расследованием убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Ведь, мол, именно при ее каденции под стражей оказались обвиняемые в организации преступления.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Генеральный прокурор Украины вспомнила события 2020, когда ее ведомство объявило о завершении расследования убийства Екатерины Гандзюк.
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Венедиктова вспомнила о деле об убийстве Гандзюк
Активисты тогда не согласились с прокуратурой и заявили, что дело сливают. В апреле 2020 они даже приходили в Офис Президента (требовали импичмента Владимира Зеленского) и к дому самой Ирины Венедиктовой:
- "Были приходы домой к Зеленскому с требованием импичмента за слив дела Гандзюк. Почему слив дела? Потому что мы закончили следствие".
И тем е менее Венедиктова заявила, что гордится тем, как завершилась дело.
Сейчас делом Екатерины Гандзюк я могу гордиться. Потому что при прошлых генеральных прокурорах организаторы не находились за решеткой и не ожидали приговора суда,
– пояснила генпрокурор.
Убийство Гандзюк: что следует помнить
- Активистку из Херсона Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018.
- 4 ноября женщина умерла в больнице из-за многочисленных химических ожогов тела.
- Летом 2019 осудили 5 исполнителей преступления.
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