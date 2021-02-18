За рубежом наложили арест на 519 миллионов долларов украинских бывших должностных лиц. В Офисе генпрокурора пытаются вернуть эти деньги в Украину.

Кроме того, арестовали и 4 миллиона евро бывших должностных лиц. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, выступая в Верховной Раде.

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Что рассказала Венедиктова

Так, генпрокурор подчеркнула, что арест наложили в рамках международного сотрудничества в иностранных юрисдикциях.

Мы принимаем все возможные меры для возврата указанных средств в Украину,

– добавила Венедиктова.

Обратите внимание! Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что беглый президент Виктор Янукович вывез из Украины 40 миллиардов долларов.

Что еще Венедиктова сказала во время выступления