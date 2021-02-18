За рубежом арестовали более 500 миллионов долларов бывших должностных лиц, – Венедиктова
За рубежом наложили арест на 519 миллионов долларов украинских бывших должностных лиц. В Офисе генпрокурора пытаются вернуть эти деньги в Украину.
Источник:24 канал
Кроме того, арестовали и 4 миллиона евро бывших должностных лиц. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, выступая в Верховной Раде.
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Что рассказала Венедиктова
Так, генпрокурор подчеркнула, что арест наложили в рамках международного сотрудничества в иностранных юрисдикциях.
Мы принимаем все возможные меры для возврата указанных средств в Украину,
– добавила Венедиктова.
Что еще Венедиктова сказала во время выступления
- Венедиктова заявила, что офис генпрокурора поставил своей целью до конца 2021 года закончить расследование по основным делам Майдана. Генпрокурор обещает объективно вести следственные действия.
- Кроме того, Венедиктова утверждает, что, когда она пришла на должность, втрое увеличилось количество подозреваемых по этим производствам, втрое выросло количество уголовных дел.
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