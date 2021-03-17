Сегодня годовщину в должности празднует генпрокурор Ирина Венедиктова. Впрочем, праздновать особо нечего, она отметилась чередой скандальных дел.

Об этом рассказал юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько. Он рассказал о том, чем "прославилась" генпрокурор за год работы.

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Самые скандальные дела

► Дело Татарова

По делу Олега Татарова сама Венедиктова заявила, что на нее саму открыли 2 уголовных производства. Поэтому из-за конфликта интересов, она не смотрела последние материалы и "не знает, что происходит в этом деле сейчас".

По словам юриста, это дело "потерялось" в Офисе генеральной прокуратуры. Он подчеркнул, что следователи и прокуроры сделали все, чтобы это дело банально "слили".

"Это удалось сделать благодаря активным действиям Ирины Венедиктовой и ее заместителя", – отметил Валько.

Дело Татарова. Заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова подозревают в причастности к коррупционной схеме, связанной с хищением квартир Нацгвардии. Скандальный экс-нардеп Максим Микитась заявил, что именно через Татарова передавали взятку в более 80 миллионов гривен.

► "Роттердам+"

Юрист также упомянул и о деле "Роттердам+". Экспертиза установила убытки на почти 40 миллиардов гривен.

"Фактически, по этому делу прокурор, который дважды это дело закрывал, остается в должности лишь потому, что Венедиктова не желает его отстранять. Ее интересы могут совпадать с главным бенефициаром", - сказал юрист.

► Дело судей ОАСК

Как отметил специалист, Венедиктова не договаривает, когда говорит, что не может "отвести за руку" на допрос одиозного судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка на допрос, ожидает новые ходатайства от НАБУ.

Валько добавил, что у дела заканчиваются сроки, их отказываются продлевать. Поэтому и его, вероятно, закроют. Таких дел есть еще очень много, подчеркнул юрист.

"Очевидно, что очень активную роль в блокировании или в "сливе" громких антикоррупционных дел на десятки миллиардов гривен играла именно Ирина Венедиктова. Это она точно запомнит за первый год своей работы", – подчеркнул Валько.

Справка. Вовка и других судей ОАСК подозревают в попытке узурпации власти. Сам Вовк все отвергает и убеждает, что даже не является подозреваемым в деле и систематически не появляется на допросы.

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