Продолжается конкурс по избранию главы Специальной антикоррупционной прокуратуры. На пост руководителя ведомства претендует более сотни кандидатов.

Об этом сказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время заседания комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности. Впрочем, среди этих фамилий не только те, кто борются за должность руководителя.

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Венедиктова подчеркнула, что есть претенденты и на должность руководителя САП, и на заместителей. Всего уже есть более 100 кандидатов.

Ключевым для государства, конечно, на сегодня является конкурс на руководителя САП. На эту должность направили свои документы 127 человек,

– сказала генпрокурор на заседании.

Она также добавила, что документы еще продолжают поступать по почте, несмотря на то, что срок подачи заявок уже завершился. В общем, на 3 админдолжности в САП – более 150 претендентов.

Что известно о конкурсе на должность главы САП