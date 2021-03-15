Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала еще 3 подозрения экс-чиновникам "Приватбанка". Экс-главу правления банка Александра Дубилета подозревают в нанесении ущерба, размером 8 миллиардов гривен.

Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура уже сообщили экс-чиновникам о подозрениях. В частности, бывшему главе правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций.

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Схема должностных лиц

Чиновники понимали, что вскоре потеряют контроль над деньгами банка, ведь его должны были национализировать. Тогда они решили незаконно вывести из него ресурсы.

Чтобы скрыть растрату денег "Приватбанка", чиновники подделали документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Именно это лицо сделали должником на сумму, которую впоследствии и вывели.

Эта схема является вторым эпизодом преступлений топ-менеджмента банка.

Что говорит Венедиктова

Венедиктова заявила, что санкционировала еще 3 подозрения. По ее словам, размер убытков от руководства тогда еще негосударственного "Приватбанка" в 2016 году достиг 8 миллиардов гривен.

Генпрокурор отметила, что детективы и прокуроры подозревают главу правления в совершении этого преступления. Фамилий Венедиктова не озвучила. Однако тогда главой правления был именно Александр Дубилет. К слову, предыдущие подозрения также касаются его.

Чиновник добавила, что у следствия есть все необходимые доказательства растраты денег. Например, "от подписания документов прошедшими датами до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию".

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