Экс-главу "Приватбанка" Дубилета подозревают в растрате 8 миллиардов
Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала еще 3 подозрения экс-чиновникам "Приватбанка". Экс-главу правления банка Александра Дубилета подозревают в нанесении ущерба, размером 8 миллиардов гривен.
Источник:фейсбук Ирины Венедиктовой
Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура уже сообщили экс-чиновникам о подозрениях. В частности, бывшему главе правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций.
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Схема должностных лиц
- Чиновники понимали, что вскоре потеряют контроль над деньгами банка, ведь его должны были национализировать. Тогда они решили незаконно вывести из него ресурсы.
- Чтобы скрыть растрату денег "Приватбанка", чиновники подделали документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Именно это лицо сделали должником на сумму, которую впоследствии и вывели.
- Эта схема является вторым эпизодом преступлений топ-менеджмента банка.
Что говорит Венедиктова
Венедиктова заявила, что санкционировала еще 3 подозрения. По ее словам, размер убытков от руководства тогда еще негосударственного "Приватбанка" в 2016 году достиг 8 миллиардов гривен.
Генпрокурор отметила, что детективы и прокуроры подозревают главу правления в совершении этого преступления. Фамилий Венедиктова не озвучила. Однако тогда главой правления был именно Александр Дубилет. К слову, предыдущие подозрения также касаются его.
Чиновник добавила, что у следствия есть все необходимые доказательства растраты денег. Например, "от подписания документов прошедшими датами до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию".
Дело хищения "Приватбанка": что этому предшествовало
- 22 февраля задержали бывшего первого заместителя главы правления "Приватбанка" Владимира Яценко. Его фактически сняли с самолета, на котором он хотел покинуть Украину.
- Тогда НАБУ объявило 3 бывшим топ-работникам "Приватбанка" подозрения в растрате 136,89 миллиона гривен до его национализации.
- Среди подозреваемых – Владимир Яценко, Александр Дубилет, а также бывшая руководительница одного из подразделений банка Елена Бычихина.
- Яценко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней с правом выйти под залог в 52 миллиона гривен. В тот же день за Яценко внесли залог.
- Другие подозреваемые сейчас находятся за границей.
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