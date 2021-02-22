В аеропорту "Бориспіль" 22 лютого правоохоронці посадили літак з фігурантом справи "Приватбанку", який намагався втекти з України. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова вже погодила повідомлення про підозру.

Сама генпрокурорка на своїй сторінці у фейсбуці похвалилася, що підпис під підозрами колишнім топменеджерам "Приватбанку" належить їй.

Важливо Хотів втекти з країни: у "Борисполі" посадили літак з фігурантом справи "Приватбанку"

Вона підкреслила, що 22 лютого свідки в одному з важливих і чутливих кримінальних проваджень перетворились на підозрюваних.

Після проведення декількох робочих нарад за участю детективів НАБУ і прокурорів САП, я особисто ухвалила рішення щодо необхідності низки вказівок про слідчі дії та проведення експертного дослідження. Їх мета – підтвердження збитків, завданих державі та громадянам,

– заявила Венедіктова.

За словами генпрокурорки, "ще багато чого треба зробити у трикутнику Офіс генпрокурора – НАБУ – САП". Водночас вона анонсувала "багато підписів на різних підозрах". Вона також додала, що тримає руку на пульсі "у декількох важливих справах".

"Я можу пообіцяти одне – для мене не існує прізвищ, а для тих самих прізвищ, повірте, це дуже важливий меседж: яким би гучним та уразливим не було прізвище, я не санкціоную підозру, якщо буду вважати, що доказів, зібраних у справі, недостатньо", – сказала генпрокурорка.

Цікаво Оголосили 348 підозр: представники Офісу генпрокурорів прозвітували про справу Майдану

Зауважимо, що раніше голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що інформацію про підозру, швидше за все, злили. Він пояснив це тим, що між підписанням Венедіктовою підозри та спробую фігуранта залишити Україну на чартері минуло лише 1,5 години.

У відповідь на це генпрокурорка наголосила, що коло осіб, що були проінформовані про кількість підозр, дуже вузьке.

Що відомо про спецоперацію НАБУ у "Борисполі"