В аэропорту "Борисполь" 22 февраля правоохранители посадили самолет с фигурантом дела "Приватбанка", который пытался сбежать из Украины. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уже согласовала сообщение о подозрении.

Сама генпрокурор на своей странице в фейсбуке похвасталась, что подпись под подозрениями бывшим топменеджерам "Приватбанка" принадлежит ей.

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Она подчеркнула, что 22 февраля свидетели в одном из важных и чувствительных уголовных производств превратились в подозреваемых.

После проведения нескольких рабочих совещаний с участием детективов НАБУ и прокуроров САП, я лично приняла решение относительно необходимости ряда указаний о следственных действиях и проведения экспертного исследования. Их цель – подтверждение убытков, причиненных государству и гражданам,

– заявила Венедиктова.

По словам генпрокурора, "еще многое надо сделать в треугольнике Офис генпрокурора – НАБУ – САП". В то же время она анонсировала "много подписей на разных подозрениях". Она также добавила, что держит руку на пульсе "по нескольким важным делам".

"Я могу пообещать одно – для меня не существует фамилий, а для тех самых фамилий, поверьте, это очень важный месседж: какой бы громкой и уязвимой ни была фамилия, я не санкционирую подозрение, если буду считать, что доказательств, собранных по делу, недостаточно", – сказала генпрокурор.

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Отметим, что ранее глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что информацию о подозрении, скорее всего, слили. Он объяснил это тем, что между подписанием Венедиктовой подозрения и попыткой фигуранта покинуть Украину на чартере прошло всего 1,5 часа.

В ответ на это генпрокурор подчеркнула, что круг лиц, которые были проинформированы о количестве подозрений, очень узкий.

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