Следственный комитет России почти ежемесячно возбуждает уголовные дела против украинских военнослужащих. Однако в Украине с 2014 года зарегистрировали почти 30 тысяч уголовных правонарушений, в частности, в отношении российских чиновников.

Об этом рассказала глава офиса генпрокурора Ирина Венедиктова. Она заверила, что работа продвигается, потому что "прокуроры и следователи не останавливаются".

Обратите внимание Венедиктова обратилась в суд в Гааге за преследования журналистов в оккупированном Крыму

Результаты работы офиса генпрокурора

Венедиктова заявила, что 160 гражданам России сообщили о подозрении за соответствующие преступления. Также 70 гражданам страны-агрессора объявили подозрение за "развязывание и ведение агрессивной войны против Украины". Она подчеркнула, что среди них есть высокопоставленные чиновники.

Среди них есть такие чиновники, как:

министр обороны России Сергей Шойгу;

3 его заместителя;

начальник генерального штаба;

советник президента Владимира Путина;

судьи Конституционного суда России.

Венедиктова об оккупации Крыма

Венедиктова отметила, что за преступные действия, связанные с оккупацией Крыма, украинским судом заочно осужден так называемый уполномоченный представитель президента России в так называемом Крымском федеральном округе.

Вообще уже есть приговоры судов по этой категории в отношении более чем 40 граждан России. То есть процесс таки продолжается,

– подчеркнула она.

Офис генпрокурора будет сотрудничать с МУС

По словам главы офиса генпрокурора, решение Международного уголовного суда является очень важным для Украины. "Офис прокурора МУС определил ряд военных преступлений и преступлений против человечности, которые были совершены в условиях вооруженного конфликта и в Крыму, и на территории Донбасса, которые потенциально могут быть приняты к расследованию", – отметила она.

МУС – это возможность привлечь к ответственности высшее командование России за жестокие акты, совершенные на нашей территории. Сейчас трудно точно сказать, когда может быть открыто полноценное расследование, но мы хотим верить, что в этом году,

– пояснила Венедиктова.

Она подтвердила, что спрогнозировать судебную динамику трудно, особенно, когда речь идет о работе международных судебных инстанций. По ее словам, Офис генпрокурора в любом случае будет продолжать сотрудничество с Международным уголовным судом и всячески содействовать этой работе.

Обратите внимание. В День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя 26 февраля, в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что в Крыму ограничивают национальные, культурные, религиозные права этнических украинцев и крымских татар.