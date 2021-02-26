Развязывание войны: Венедиктова назвала чиновников России, которым объявили подозрение
Следственный комитет России почти ежемесячно возбуждает уголовные дела против украинских военнослужащих. Однако в Украине с 2014 года зарегистрировали почти 30 тысяч уголовных правонарушений, в частности, в отношении российских чиновников.
Источник:24 канал
Об этом рассказала глава офиса генпрокурора Ирина Венедиктова. Она заверила, что работа продвигается, потому что "прокуроры и следователи не останавливаются".
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Результаты работы офиса генпрокурора
Венедиктова заявила, что 160 гражданам России сообщили о подозрении за соответствующие преступления. Также 70 гражданам страны-агрессора объявили подозрение за "развязывание и ведение агрессивной войны против Украины". Она подчеркнула, что среди них есть высокопоставленные чиновники.
Среди них есть такие чиновники, как:
- министр обороны России Сергей Шойгу;
- 3 его заместителя;
- начальник генерального штаба;
- советник президента Владимира Путина;
- судьи Конституционного суда России.
Венедиктова об оккупации Крыма
Венедиктова отметила, что за преступные действия, связанные с оккупацией Крыма, украинским судом заочно осужден так называемый уполномоченный представитель президента России в так называемом Крымском федеральном округе.
Вообще уже есть приговоры судов по этой категории в отношении более чем 40 граждан России. То есть процесс таки продолжается,
– подчеркнула она.
Офис генпрокурора будет сотрудничать с МУС
По словам главы офиса генпрокурора, решение Международного уголовного суда является очень важным для Украины. "Офис прокурора МУС определил ряд военных преступлений и преступлений против человечности, которые были совершены в условиях вооруженного конфликта и в Крыму, и на территории Донбасса, которые потенциально могут быть приняты к расследованию", – отметила она.
МУС – это возможность привлечь к ответственности высшее командование России за жестокие акты, совершенные на нашей территории. Сейчас трудно точно сказать, когда может быть открыто полноценное расследование, но мы хотим верить, что в этом году,
– пояснила Венедиктова.
Она подтвердила, что спрогнозировать судебную динамику трудно, особенно, когда речь идет о работе международных судебных инстанций. По ее словам, Офис генпрокурора в любом случае будет продолжать сотрудничество с Международным уголовным судом и всячески содействовать этой работе.
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