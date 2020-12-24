Эмоции и жажда самопиара не являются помощниками, – Венедиктова о деле Татарова
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что не причастна к передаче дела Олега Татарова в СБУ. Все полномочия были возложены на ее заместителя Алексея Симоненко.
Эмоции и желания самопиара не могут быть помощниками в деле. Об этом Венедиктова заявила в комментарии "Украинской правде".
Актуально Беспрецедентное в истории Украины решение, – НАБУ о деле Татарова
На ход расследования любого уголовного производства следует реагировать исключительно через призму законности принятых процессуальных решений. Эмоции и жажда самопиара – не помощники в нашем деле,
– подчеркнула Венедиктова.
Генпрокурор подчеркнула, что подписывала апелляционную и кассационную жалобу на решения Печерского и апелляционного судов. Однако коллегия судей кассационного уголовного суда оставила решение Печерского суда в силе.
Что было раньше
- 24 декабря офис генпрокурора передал дело Олега Татарова от НАБУ в СБУ.
- В НАБУ уже назвали такое решение "беспрецедентным в истории Украины".
- Именно 24 декабря Высший антикоррупционный суд Украины должен был избирать Татарову меру пресечения.
- Подробнее о деле Татарова можно прочитать здесь.
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