Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что не причастна к передаче дела Олега Татарова в СБУ. Все полномочия были возложены на ее заместителя Алексея Симоненко.

Эмоции и желания самопиара не могут быть помощниками в деле. Об этом Венедиктова заявила в комментарии "Украинской правде".

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На ход расследования любого уголовного производства следует реагировать исключительно через призму законности принятых процессуальных решений. Эмоции и жажда самопиара – не помощники в нашем деле,

– подчеркнула Венедиктова.

Генпрокурор подчеркнула, что подписывала апелляционную и кассационную жалобу на решения Печерского и апелляционного судов. Однако коллегия судей кассационного уголовного суда оставила решение Печерского суда в силе.

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