Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не передала в суд материалы по делу заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова. В Центре противодействия коррупции назвали это "тотальным игнорированием законных требований ВАКС".

Следовательно, ГБР в очередной раз не направило в Апелляционную палату ВАКС материалы по делу Татарова. Эти документы позволили бы пересмотреть решение Печерского райсуда Киева об изменении подследственности.

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Антикоррупционеры подчеркнули, что на прошлом заседании судьи апелляции обязали генпрокурора Ирину Венедиктову принять меры для этого, но она ничего не сделала.

Венедиктова игнорирует законные требования ВАКС. Когда же судья Вовк из Печерского суда выносит незаконное решение, то генпрокурор со своими подчиненными за милую душу выполняют его и забирают дело в НАБУ,

– подчеркнули в ЦПК.

Также антикоррупционеры отметили, что "дело Татарова фактически слито, сроки расследования закончены, НАБУ и САП отстранили от дела абсолютно дерзко и незаконно".

"Но каждый день выплывают новые и новые доказательства самого дерзкого слива топ-чиновника, который только можно представить. Тотальное игнорирование закона и требований общества", – говорится в сообщении.

Обратите внимание! По данным ЦПК, в случае непредоставления материалов по делу Татарова судьи ВАКС могут рассмотреть производство без них.

Что этому предшествовало

Печерский районный суд Киева обязал забрать дело заместителя главы ОП Олега Татарова у Национального антикоррупционного бюро. В НАБУ считают изменение подследственности противоправным и обжаловали решение в суде.

В рамках апелляционного рассмотрения Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда п опыталась потребовать у ГБР документы , касающиеся решения Печерского суда.

, касающиеся решения Печерского суда. Судьи обратилась к генпрокурору Ирине Венедиктовой с требованием побудить ГБР предоставить материалы дела. Но та проигнорировала требование.

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