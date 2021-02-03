Генеральный прокурор Ирина Венедиктова проголосовала за введение санкций против народного депутата ОПЗЖ Козака. Этот шаг гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд.

Источник: Фейсбук Юрия Бутусова

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" отметил, что голосование Венедиктовой имеет особое значение.

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Почему голосование Венедиктовой важно

Как пояснил Юрий Бутусов, санкции – это не приговор суда и не определение вины, а лишь ограничительная мера. Очевидно, что Козак будет обжаловать в суде введение санкций против него. Тогда СБУ придется доказывать обоснованность материалов, предоставленных СНБО.

Если доказательства СБУ достаточно весомые, то следующим шагом должно быть досудебное расследование Козака, которое должно проводить Главное следственное управление СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры. Но Козак защищен депутатской неприкосновенностью,

– отметил Бутусов.

Он напомнил, что, согласно закону, согласие на досудебное расследование в отношении народного депутата должна предоставить генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Что об этом говорят в СБУ

Глава СБУ Иван Баканов назвал введение санкций против телеканалов Виктора Медведчука последовательным шагом украинской власти. По его словам, рекомендация о введении санкций принадлежит ВР и СБУ.

Баканов отметил, что Служба безопасности Украины предоставила рекомендации СНБО принять соответствующее решение о введении санкций. Причиной для этого стали многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания.

Что следует знать о блокировании каналов Медведчука

СНБО ввели персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака 2 февраля. Срок их действия составляет 5 лет.

Под санкциями также оказались телеканалы кума Путина Виктора Медведчука – NewsOne, ZIK и 112. В тот же день медведчуковские СМИ прекратили работу.

По информации СМИ, санкции коснулись даже самолетов, которыми пользуются Козак и Медведчук.

Как сказал журналист Сергей Лещенко, заседание Совета нацбезопасности специально созвали на вечер 2 февраля, когда в России обострилась ситуация с Навальным.

Руководство указанных медиа уже заявило, что будет обжаловать это решение во всех возможных инстанциях.

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