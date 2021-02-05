Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 5 февраля представила коллективу Одесской областной прокуратуры нового руководителя. Им стал 43-летний Сергей Костенко.

Венедиктова отметила, что поставила задачу перед новым главой Одесской прокуратуры. Среди главных – укрепление законности и правопорядка в области.

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Генпрокурор сообщила, что почти весь трудовой путь нового руководителя областной прокуратуры был связан с органами прокуратуры Одесской области.

Надеюсь на то, что он обеспечит эффективную и результативную работу на важнейших для региона направлениях,

– добавила Венедиктова.

Что известно о Сергее Костенко