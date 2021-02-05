Венедиктова представила нового прокурора Одесской области: что о нем известно
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 5 февраля представила коллективу Одесской областной прокуратуры нового руководителя. Им стал 43-летний Сергей Костенко.
Источник:фейсбук Ирины Венедиктовой
Венедиктова отметила, что поставила задачу перед новым главой Одесской прокуратуры. Среди главных – укрепление законности и правопорядка в области.
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Генпрокурор сообщила, что почти весь трудовой путь нового руководителя областной прокуратуры был связан с органами прокуратуры Одесской области.
Надеюсь на то, что он обеспечит эффективную и результативную работу на важнейших для региона направлениях,
– добавила Венедиктова.
Что известно о Сергее Костенко
- Сергей Костенко родился 5 июня 1977 года в Арцизе Одесской области.
- В 1999 году окончил Одесскую государственную юридическую академию, тогда же его взяли на работу в органы прокуратуры.
- Был заместителем прокурора Одессы, прокурором Килийского района Одесской области, прокурором Киевского района города, дважды – заместителем прокурора области.
- А также Костенко занимал должность члена квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.
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