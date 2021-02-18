Дело "Приватбанка": Венедиктова объяснила, почему подозрения до сих пор не подписаны
В деле по "Приватбанку" нужно провести экспертизы, которые устанавливают убытки и состав преступления. Однако относительно этого у генпрокурора Ирины Венедиктовой из НАБУ и САП есть "полное понимание".
Источник:24 канал
Такое мнение генпрокурор высказала во время отчета в Верховной Раде. По ее словам, все органы действуют исключительно по закону.
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Венедиктова отметила, что 15 февраля было совместное совещание по этому делу. Генпрокурор отметила, что экспертизы невозможно не проводить, ведь они являются именно тем документом, который устанавливает убытки.
Здесь должен быть все же состав преступления, поэтому мы движемся исключительно по закону,
– подчеркнула она.
Венедиктова также напомнила, что 11 января вошла в состав группы прокуроров по делу "Приватбанка". Несмотря на это, генпрокурор не является специальным субъектом в процессе. Венедиктова подытожила, что "блокировать" она не может.
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Дело "Приватбанка": что известно
- В 2016 году Украина национализировала "Приватбанк" и сделала его государственным. Тогда НБУ признал учреждение неплатежеспособным. Для того, чтобы спасти банк, государство осуществило докапитализацию более чем на 155 миллиардов гривен.
- Экс-владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов признали национализацию учреждения незаконной.
- В октябре 2019 года "Приватбанк" выиграл в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.
- В ноябре 2019 года тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о выводе 117 миллиардов гривен из "Приватбанка" до его национализации.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова 14 декабря 2020 года вошла в состав прокуроров в отношении группы "Приват".
- Национальное антикоррупционное бюро передало подозрения по делу "Приватбанка" на согласование генпрокурору.
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