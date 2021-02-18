В деле по "Приватбанку" нужно провести экспертизы, которые устанавливают убытки и состав преступления. Однако относительно этого у генпрокурора Ирины Венедиктовой из НАБУ и САП есть "полное понимание".

Такое мнение генпрокурор высказала во время отчета в Верховной Раде. По ее словам, все органы действуют исключительно по закону.

Читайте также Действия Венедиктовой часто в интересах Зеленского, это ручной генпрокурор, – юрист

Венедиктова отметила, что 15 февраля было совместное совещание по этому делу. Генпрокурор отметила, что экспертизы невозможно не проводить, ведь они являются именно тем документом, который устанавливает убытки.

Здесь должен быть все же состав преступления, поэтому мы движемся исключительно по закону,

– подчеркнула она.

Венедиктова также напомнила, что 11 января вошла в состав группы прокуроров по делу "Приватбанка". Несмотря на это, генпрокурор не является специальным субъектом в процессе. Венедиктова подытожила, что "блокировать" она не может.

К теме Венедиктова пообещала расследовать основные дела Майдана до конца 2021 года

Дело "Приватбанка": что известно