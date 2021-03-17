Я понимаю, что детективы хотят фейерверк, – Венедиктова о деле судей Окружного админсуда
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, если НАБУ передаст обновленные документы по делу судей ОАСК, то она направит их в Высший совет правосудия. Таким образом, одиозных судей можно будет привлечь к ответственности.
Источник:Интерфакс-Украина
Об этом руководительница Офиса генпрокурора во время пресс-конференции. Венедиктова отметила, что сделала все, что от нее зависело.
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Нужно устранить недостатки в процессуальных документах
Я, конечно, понимаю, что детективы хотят фейерверка, но сначала нужно устранить недостатки, которые есть в процессуальных документах, которые потом сторона защиты точно будет использовать. Мы здесь должны занять наступательную позицию, понимая, что мы действуем законно,
– сообщила Венедиктова.
Венедиктова сказала, что дала возможность довести дело до конца
Генпрокурор подчеркнула, что она продлила следствие и дала возможность детективам довести дело до логического завершения. Однако бесконечно продолжаться это не может.
Если сейчас будут новые ходатайства, инициированные НАБУ, с учетом того, что написала ВСП еще тогда, будут устранены недостатки, я эти ходатайства передам ВСП (для рассмотрения вопроса о привлечении судьи Вовка и других судей к ответственности – 24 канал),
– сказала Венедиктова.
Однако, добавила генпрокурор, пока таких ходатайств от Антикоррупционного бюро не поступало.
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Главное о деле судьи Окружного админсуда Киева:
- Главы ОАСК Павла Вовка и других судей ОАСК подозревают в попытке узурпации власти.
- Соответствующие "пленки" обнародовало НАБУ.
- Детективы утверждают, что судьи могли принимать решения в пользу определенных политиков и представителей бизнеса.
- Сам Вовк все отвергает и утверждает, что даже не является подозреваемым по делу.
- На заседание по избранию меры пресечения Вовк так и не появился.
- Судья ВАКС приостановил дело против Вовка, пока "его не найдут".
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