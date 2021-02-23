В деле экс-сотрудников "Приватбанка" нет политической составляющей. Генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что она базируется только на доказательствах и показаниях.

По словам Венедиктовой, на все вопросы, которые волнуют общество, ответят. Важно Бывшим руководителям "Приватбанка" сообщили о подозрении Подчеркиваю – никакой политики, никаких проволочек, только доказательства, свидетельства, экспертные заключения и процессуальный прагматизм,

– заявила Венедиктова. Кроме того, генпрокурорка намекнула, что стоит приготовиться "свидетелям", на деятельность которых правоохранители смотрели с закрытыми глазами. Что этому предшествовало Бывшим топ-менеджерам "Приватбанка" сообщили о подозрении в растрате почти 137 миллионов гривен.

Подозрения вручили экс-главе правления ПАО КБ "ПриватБанк", бывшему первому заместителю председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк", экс-руководителю одного из подразделений ПАО КБ "ПриватБанк". Последняя одновременно работала еще и первым заместителем председателя правления в связанной страховой компании.

Экс-первого заместителя председателя правления "ПриватБанка" Владимира Яценко сняли с самолета в "Борисполе". Что известно о деле Подозреваемые, вероятно, подготовили план растраты денег "Приватбанка", поскольку знали, что банк признают неплатежеспособным и передадут под контроль государству.

План заключался в том, чтобы начислить и выплатить дополнительное вознаграждение из-за роста курса гривны к доллару в пользу связанного с банком юридического лица.

Однако в договорах выплата такой награды не предусматривалась. Поэтому фигуранты якобы сослались на решение кредитного комитета банка, которое приняли "задним числом".

В целом сумма растраты составила 136,89 миллиона гривен.