Руководительница Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова заверила, что сотрудничество с белорусскими правоохранительными органами может осуществляться только в рамках законодательства. В какие политические игры, в частности, белорусов, скрывающихся на территории Украины, прокуроры играть не будут.

Венедиктова прокомментировала ситуацию с теми белорусами, которые скрываются от уголовного преследования у себя на родине. Часть из тех, кто протестовал против режима Лукашенко, находятся именно на территории Украины.

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Венедиктова говорит, что ОГ – вне политики

Украинская прокуратура вообще в политику не играет. Вы же видите, что я год демонстрирую, что мы вне политики, и если мы вне украинской политики, я продемонстрировала это тем, что не дала страну втянуть в американскую политику, то и здесь мы в политические игры играть не будем,

– сказала Венедиктова.

Однако сотрудничества с белорусскими правоохранительными органами в рамках международно-правовых поручений генпрокурор не исключает. Венедиктова подчеркивает, нужно смотреть непосредственно на материалы, когда они поступят.

Граждане Беларуси в Украине находятся законно

Тем более, если граждане Беларуси у нас здесь находятся, то они находятся законно, и на самом деле есть целая процедура, чтобы начать такой процесс, и я уверена, что все граждане Беларуси пойдут законным путем, и выберут эту законную процедуру пребывания в Украине,

– пояснила руководительница Офис Генпрокурора.

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Тихановская ранее заявила, что хочет встретиться с руководством Украины

Отметим, что ранее лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская уже проводила переговоры с представителями украинской власти. Речь о нардепах-членах межфракционной группы "За демократическую Беларусь". Однако соперница Лукашенко подчеркнула, что хочет встретиться и с руководством Украины.

Политик отметила, что с августа 2020 года в Беларуси задержали около 32 тысяч человек, а по меньшей мере 14 тысяч были вынуждены покинуть страну. Более 250 человек признали политическими заключенными.