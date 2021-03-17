Венедиктова уверяет, что ей не приносили материалов для подозрения Медведчуку
Есть ряд уголовных дел, в которых фигурирует нардеп и кум Путина Виктор Медведчук. Однако, по словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, материалы для подписания подозрения к ней не поступали.
Источник:24 канал
Так, пока еще ни один орган досудебного расследования не предоставил материалов. Об этом Венедиктова заявила во время пресс-конференции.
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Что известно о делах Медведчука
Венедиктова отметила, что уголовных производств, в которых фигурирует Медведчук, есть несколько. В частности, фактовые.
Дел много, какие из них перспективные – посмотрим,
– сказала Венедиктова.
Генпрокурор подытожила, что соответствующие органы работают в этом направлении.
Что этому предшествовало
- Совет национальной безопасности и обороны 2 февраля наложил санкции на соратника Медведчука нардепа Тараса Козака. Поэтому его каналы, которые связывают с Медведчуком, заблокировали. ZIK, NewsOne, "112 Украина" прекратили вещание.
- 19 февраля СНБО ввел санкции уже против самого Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Причина – финансирование терроризма.
- Ограничения касаются блокировки финансовых активов, торговых операций, а также остановки экономических и финансовых обязательств.
- 16 марта в Верховный суд поступил иск от кума Путина по обжалованию санкций.
- К слову, 9 марта Служба безопасности Украины допросила Медведчука относительно госизмены. Дело касалось пленок "Медведчука – Суркова".
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