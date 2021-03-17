Есть ряд уголовных дел, в которых фигурирует нардеп и кум Путина Виктор Медведчук. Однако, по словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, материалы для подписания подозрения к ней не поступали.

Так, пока еще ни один орган досудебного расследования не предоставил материалов. Об этом Венедиктова заявила во время пресс-конференции.

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Что известно о делах Медведчука

Венедиктова отметила, что уголовных производств, в которых фигурирует Медведчук, есть несколько. В частности, фактовые.

Дел много, какие из них перспективные – посмотрим,

– сказала Венедиктова.

Генпрокурор подытожила, что соответствующие органы работают в этом направлении.

Что этому предшествовало