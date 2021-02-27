Дело по растратам в "Приватбанке" в очередной раз вышло на передовицы СМИ. На этот раз это произошло после громкого задержания 22 февраля бывшего первого заместителя председателя правления банка Владимира Яценко.

С учетом этого генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала возможную судьбу олигарха Игоря Коломойского, который был среди главных владельцев "Приватбанка" до его национализации в 2016.

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Коломойского могут экстрадировать, если будут доказательства

У руководительницы Офиса генпрокурора спросили, может ли произойти экстрадиция Игоря Коломойского в Украину.

Будут основания, будут доказательства – мы это сделаем. На сегодня говорить о том, что кого-то нужно экстрадировать... Для этого должны быть основания,

– ответила Ирина Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что будет делать только то, для чего хватает доказательной базы. Но называть фамилии, по которым прокуратура будет совершать какие-то действия – "это не вопрос функционирования уголовной юстиции".

За процессуальными решениями, мол, не должны стоять фамилии, а вторая сторона всегда имеет право на защиту.

Почему снова начали говорить о хищениях в "Приватбанке"

22 февраля 2021 в Украине громко задержали бывшего первого заместителя председателя правления "Приватбанка" Владимира Яценко – самолет с ним развернули почти на границе.

23 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило трем бывшим топ-менеджерам "Приватбанка" подозрения в растрате 136,89 миллиона гривен.

Среди подозреваемых – бывший председатель правления "ПриватБанка" Александр Дубилет, экс-руководительница одного из подразделений банка Елена Бычихина и, собственно, Владимир Яценко.

Ночью 25 февраля Яценко избрали меру пресечения – удержание под стражей 60 дней с правом выйти под залог в 52 миллиона гривен. И Яценко этим правом воспользовался тот же день.