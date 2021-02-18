Венедиктова в Раде: генпрокур должна отчитаться не только о делах Майдана
В парламент с отчетом предлагают вызвать генерального прокурора Ирину Венедиктову. В частности для того, чтобы она отчиталась перед парламентом и обществом о ходе и текущих итогах дел Майдана.
Источник:24 канал
Это замечательно, но к этой теме можно добавить еще несколько. Такое мнение высказала Екатерина Соляр в своем блоге "Подгорает".
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О чем должна рассказать Венедиктова
По ее словам, в частности Венедиктова должна отчитаться об Олеге Татарове и объяснить, почему она так упорно отказывается вернуть дело обратно в НАБУ.
Даже несмотря на выводы Высшего антикоррупционного суда, который не попросил, а прямо таки обязал ее это сделать,
– отметила Соляр.
Также, как отметила блогерша, остается вопрос, что там с делом "Роттердам+"? Ведь, кроме того, что Ирина Венедиктова проведет "основательную, абсолютно прозрачную" служебную проверку деятельности прокурора САП, который дважды закрывал дело "Роттердам+", больше никакой информации нет.
О "Приватбанке", кнопкодастве и Бахматюке
"А еще почему генпрокурор отказывалась открывать уголовное производство против нардепа-кнопкодава Андрея Иванчука. Хотя движение ЧЕСТНО не только написало соответствующее заявление, но и предоставило доказательства кнопкодавства, которое считается уголовным проступком", – отметила Соляр.
И о "Приватбанке" не забудьте тоже рассказать. Что там с теми подозрениями, которые НАБУ передало вам на личное согласование и о которых мы уже месяц ничего не слышим,
– также сказала блогерша.
Она отметила, что можно рассказать, как обстоит дело миллиардера Олега Бахматюка. Его подозревают в хищении кредита, выданного Нацбанком для его банка. В то же время он скрывается в Австралии от следствия.
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