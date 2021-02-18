В парламент с отчетом предлагают вызвать генерального прокурора Ирину Венедиктову. В частности для того, чтобы она отчиталась перед парламентом и обществом о ходе и текущих итогах дел Майдана.

Это замечательно, но к этой теме можно добавить еще несколько. Такое мнение высказала Екатерина Соляр в своем блоге "Подгорает".

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О чем должна рассказать Венедиктова

По ее словам, в частности Венедиктова должна отчитаться об Олеге Татарове и объяснить, почему она так упорно отказывается вернуть дело обратно в НАБУ.

Даже несмотря на выводы Высшего антикоррупционного суда, который не попросил, а прямо таки обязал ее это сделать,

– отметила Соляр.

Также, как отметила блогерша, остается вопрос, что там с делом "Роттердам+"? Ведь, кроме того, что Ирина Венедиктова проведет "основательную, абсолютно прозрачную" служебную проверку деятельности прокурора САП, который дважды закрывал дело "Роттердам+", больше никакой информации нет.

О "Приватбанке", кнопкодастве и Бахматюке

"А еще почему генпрокурор отказывалась открывать уголовное производство против нардепа-кнопкодава Андрея Иванчука. Хотя движение ЧЕСТНО не только написало соответствующее заявление, но и предоставило доказательства кнопкодавства, которое считается уголовным проступком", – отметила Соляр.

И о "Приватбанке" не забудьте тоже рассказать. Что там с теми подозрениями, которые НАБУ передало вам на личное согласование и о которых мы уже месяц ничего не слышим,

– также сказала блогерша.

Она отметила, что можно рассказать, как обстоит дело миллиардера Олега Бахматюка. Его подозревают в хищении кредита, выданного Нацбанком для его банка. В то же время он скрывается в Австралии от следствия.

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