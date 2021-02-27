В субботу, 27 февраля, участники акции в поддержку Сергея Стерненка забросали Офис генпрокурора Ирины Венедиктовой дымовыми шашками. Люди скандируют: "отставка".

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На видео с места происшествия слышны взрывы.

Организаторы акции заявили, что Кремль посадил Стерненко в тюрьму именно руками Венедиктовой.

Именно она давила на правосудие и в прошлый вторник все-таки дожала. Именно Венедиктова виновата, что в стране появился новый политзаключенный,

– подчеркнули организаторы акции.

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