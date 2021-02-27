"Венедиктова – чума": Офис генпрокурора забрасывают файерами – видео
В субботу, 27 февраля, участники акции в поддержку Сергея Стерненка забросали Офис генпрокурора Ирины Венедиктовой дымовыми шашками. Люди скандируют: "отставка".
Источник:24 канал
Также протестующие заявили, что "Венедиктова – чума"
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На видео с места происшествия слышны взрывы.
Организаторы акции заявили, что Кремль посадил Стерненко в тюрьму именно руками Венедиктовой.
Именно она давила на правосудие и в прошлый вторник все-таки дожала. Именно Венедиктова виновата, что в стране появился новый политзаключенный,
– подчеркнули организаторы акции.
Офис генпрокурора забрасывают файерами: смотрите видео
"Венедиктова – чума": люди криками требуют отставки генпрокурора
Акции в поддержку Стерненко в прямом эфире – смотрите видео
Протесты в поддержку Стерненко: день второй
- 27 февраля люди в разных городах Украины вышли на акции протеста. Главная цель участников акции – свобода для активиста Сергея Стерненко.
- Организаторы акции установили президенту Владимиру Зеленскому дедлайн. Если Стерненко не уволят до 7 марта, в Украине объявят о бессрочной акции протеста.
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