В Офисе генпрокурора Ирины Венедиктовой отказывались открывать уголовные дела в отношении Трасса Козака. В СМИ подозревают незаконные договоренности между Медведчуком и Венедиктовой.

Об этом сообщает журналистка Екатерина Соляр в своем блоге "Підгорає". Она отметила, что в Офисе генпрокурора была договоренность с пророссийскими каналами.

Больше об этом читайте здесь Сказка в Раде: блокировка медведчуковских каналов стала настоящей эпопеей

Связь Венедиктовой и Медведчука

Она сообщила, что якобы когда-то Медведчук пообещал генпрокурорке Венедиктовой не голосовать за ее отставку, если вдруг такое произошло бы. Однако верить обещаниям Медведчука не стоит.

Возможно, Медведчуку было бы выгодным заменить Венедиктову на "своего" прокурора, чтобы ситуация с блокировкой телеканалов быстро изменилась,

– отметила Соляр.

По словам журналистки, Венедиктова забыла о своих должностных обязанностях. Ее работой является наказывать коррумпированных граждан Украины, а не "придумывать", как спасти их от ответственности.

Главное о блокировании медведчуковских каналов NewsOne, "112 Украина" и ZIK



Санкции СНБО против Тараса Козака и каналов Медведчука / Инфографика 24 канала

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