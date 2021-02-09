Рука руку моет: секрет Венедиктовой и Медведчука
В Офисе генпрокурора Ирины Венедиктовой отказывались открывать уголовные дела в отношении Трасса Козака. В СМИ подозревают незаконные договоренности между Медведчуком и Венедиктовой.
Источник:24 канал
Об этом сообщает журналистка Екатерина Соляр в своем блоге "Підгорає". Она отметила, что в Офисе генпрокурора была договоренность с пророссийскими каналами.
Больше об этом читайте здесь Сказка в Раде: блокировка медведчуковских каналов стала настоящей эпопеей
Связь Венедиктовой и Медведчука
Она сообщила, что якобы когда-то Медведчук пообещал генпрокурорке Венедиктовой не голосовать за ее отставку, если вдруг такое произошло бы. Однако верить обещаниям Медведчука не стоит.
Возможно, Медведчуку было бы выгодным заменить Венедиктову на "своего" прокурора, чтобы ситуация с блокировкой телеканалов быстро изменилась,
– отметила Соляр.
По словам журналистки, Венедиктова забыла о своих должностных обязанностях. Ее работой является наказывать коррумпированных граждан Украины, а не "придумывать", как спасти их от ответственности.
Главное о блокировании медведчуковских каналов NewsOne, "112 Украина" и ZIK
- Решение о ведении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака приняли 2 февраля на заседании СНБО.
- Впоследствии Владимир Зеленский подписал указ.
- Санкции касаются компаний, которым принадлежат телеканалы NewsOne, "112 Украина" и ZIK.
- Козак – бизнеспартнер Медведчука, и, согласно расследованиям активистов, речь идет фактически о компаниях, что пренадлежат куму Путина.
- Финансировала медведчуковские каналы компания "Донские угли", что работает на оккупированной Луганщине.
- Единственным, кто с СНБО не поддержал вышеуказанные санкции, был спикер Рады Дмитрий Разумков.
Санкции СНБО против Тараса Козака и каналов Медведчука / Инфографика 24 канала
Целый выпуск видеоблога "Підгорає": смотрите видео
Поделиться новостью