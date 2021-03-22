Венецианская комиссия предоставила заключение в отношении законопроектов №4533 и №4533-1, которые касаются деятельности Конституционного суда Украины.

Совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права положительно оценил проект закона №4533 и высказал свои предложения относительно его доработки.

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Комиссия положительно оценила документ

Комиссия позитивно оценила положения документа, которые касаются улучшения доступа граждан к КСУ с жалобами.

В частности говорится о:

возможности подачи жалоб и обмена корреспонденцией в электронном виде;

предоставлении возможности устранять недостатки жалоб;

предоставлении возможности возмещения расходов жалобщикам.

Венецианская комиссия также положительно оценила предложение четко определить границы полномочий Конституционного суда, запретив ему признавать неконституционными законы, которые не были обжалованы в установленном порядке.

Предложения Комиссии

Кроме этого, Комиссия высказала ряд предложений, в частности относительно:

введения градации видов дисциплинарных взысканий для судей КСУ;

конкурсного отбора судей КСУ с привлечением международных экспертов;

круга лиц, у которых есть право инициировать дисциплинарное производство в отношении судей КСУ, в частности включив в перечень этих лиц НАПК;

возможности пересмотра решений КСУ в случае привлечения судьи к уголовной ответственности, связанной с принятием этого решения.

В конце сделали акцент на рекомендации КСУ проявить сдержанность в случае обжалования этого закона и предоставить письменные предложения относительно возможного совершенствования его положений.

Обратите внимание! Глава ОП Андрей Ермак считает, что обновление регламента работы и состава КСУ может произойти очень скоро. Полная перезагрузка начнется со смены его руководителя.