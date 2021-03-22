Реформа КСУ: Венецианская комиссия предоставила заключение относительно закона
Венецианская комиссия предоставила заключение в отношении законопроектов №4533 и №4533-1, которые касаются деятельности Конституционного суда Украины.
Источник:Венецианская комиссия
Совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права положительно оценил проект закона №4533 и высказал свои предложения относительно его доработки.
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Комиссия положительно оценила документ
Комиссия позитивно оценила положения документа, которые касаются улучшения доступа граждан к КСУ с жалобами.
В частности говорится о:
- возможности подачи жалоб и обмена корреспонденцией в электронном виде;
- предоставлении возможности устранять недостатки жалоб;
- предоставлении возможности возмещения расходов жалобщикам.
Венецианская комиссия также положительно оценила предложение четко определить границы полномочий Конституционного суда, запретив ему признавать неконституционными законы, которые не были обжалованы в установленном порядке.
Предложения Комиссии
Кроме этого, Комиссия высказала ряд предложений, в частности относительно:
- введения градации видов дисциплинарных взысканий для судей КСУ;
- конкурсного отбора судей КСУ с привлечением международных экспертов;
- круга лиц, у которых есть право инициировать дисциплинарное производство в отношении судей КСУ, в частности включив в перечень этих лиц НАПК;
- возможности пересмотра решений КСУ в случае привлечения судьи к уголовной ответственности, связанной с принятием этого решения.
В конце сделали акцент на рекомендации КСУ проявить сдержанность в случае обжалования этого закона и предоставить письменные предложения относительно возможного совершенствования его положений.
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