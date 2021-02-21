Великобритания выделит 168 тысяч фунтов на поддержку украинцев, проживающих в Крыму. Правительство страны выразило солидарность в связи с седьмой годовщиной незаконной оккупации полуострова Россией.

Соответствующий проект позволит местным властям соседней с Крымом Херсонской области помочь тем, кто пытается посетить больницу или подать документы на украинский паспорт.

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По случаю седьмой годовщины незаконной аннексии Великобритания объявляет о финансировании нового проекта по улучшению доступа к жизненно важным услугам для украинцев, проживающих в Крыму. Британия внесет 168 000 фунтов стерлингов в этот проект,

– заявили дипломаты.

Британия поздравила Крымскую платформу

Великобритания не обошла вниманием и Крымскую платформу. В МИД отметили, что она объединит международное сообщество для поддержки возвращения Крыма Украине.

Министр иностранных дел Доминик Рааб подчеркнул, что они будут тесно сотрудничать с ООН и международными партнерами, чтобы обеспечить ответственность России. Ведь государство-оккупант пытается скрыть свои преступления, препятствуя доступу международных наблюдателей к полуострову.

Дипломаты выступили с требованием немедленно освободить всех украинских политических заключенных, которые незаконно содержатся в Крыму и России.

Обратите внимание! Великобритания в течение 2020 года выделила около 700 тысяч фунтов через мониторинговую миссию ООН по правам человека, которые были направлены на улучшение жизни украинцев в Крыму.

Крымская платформа: последние новости

Первый саммит платформы состоится перед Днем Независимости, 23 августа 2021 года.

Украина инициировала создание Крымской платформы на уровне Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Кстати, Россию также пригласят присоединиться. Хотя глава министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Россия откажется от участия в обсуждении.