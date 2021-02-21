Великобритания выделит 168 тысяч фунтов для улучшения жизни украинцев из Крыма
Великобритания выделит 168 тысяч фунтов на поддержку украинцев, проживающих в Крыму. Правительство страны выразило солидарность в связи с седьмой годовщиной незаконной оккупации полуострова Россией.
Источник:МИД Великобритании
Соответствующий проект позволит местным властям соседней с Крымом Херсонской области помочь тем, кто пытается посетить больницу или подать документы на украинский паспорт.
Читайте также Чехия призвала Россию прекратить оккупацию Крыма
По случаю седьмой годовщины незаконной аннексии Великобритания объявляет о финансировании нового проекта по улучшению доступа к жизненно важным услугам для украинцев, проживающих в Крыму. Британия внесет 168 000 фунтов стерлингов в этот проект,
– заявили дипломаты.
Британия поздравила Крымскую платформу
Великобритания не обошла вниманием и Крымскую платформу. В МИД отметили, что она объединит международное сообщество для поддержки возвращения Крыма Украине.
Министр иностранных дел Доминик Рааб подчеркнул, что они будут тесно сотрудничать с ООН и международными партнерами, чтобы обеспечить ответственность России. Ведь государство-оккупант пытается скрыть свои преступления, препятствуя доступу международных наблюдателей к полуострову.
Дипломаты выступили с требованием немедленно освободить всех украинских политических заключенных, которые незаконно содержатся в Крыму и России.
Крымская платформа: последние новости
- Первый саммит платформы состоится перед Днем Независимости, 23 августа 2021 года.
- Украина инициировала создание Крымской платформы на уровне Парламентской ассамблеи Совета Европы.
- Кстати, Россию также пригласят присоединиться. Хотя глава министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Россия откажется от участия в обсуждении.
Что такое Крымская платформа?
Крымская платформа – это меры, которые должны систематизировать сделанное и инициировать новые решения для возвращения Крыма.
Проведение платформы анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года. Глава государства пригласил иностранных лидеров присоединиться.
Поделиться новостью