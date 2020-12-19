Еще одна страна присоединилась к санкциям против Беларуси
Великобритания присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси. Их ввели против еще 29 белорусов и 7 белорусских компаний. Санкции связаны с массовыми протестами в Беларуси.
В целом же санкции направлены против режима Александра Лукашенко. Об этом пишет DW.
Важно Послы ЕС утвердили третий пакет санкций против Беларуси
Что известно о санкциях ЕС против Беларуси
Евросоюз утвердил третий пакет санкций против Беларуси. В "черный список" ЕС попали 7 белорусских компаний. Также там оказались:
- Заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.
- Председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
- Генеральный прокурор Андрей Швед.
- Министр информации Игорь Луцкий.
- Экс-заместитель министра информации Павел Легкий.
- Заместитель командующего Внутренними войсками Игорь Бурмистров.
- Заместитель управляющего делами президента Геннадий Богдан.
- Глава Гродненской области Владимир Караник.
- Председатель Минского облисполкома Александр Турчин.
- Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.
- Два бизнесмена, связанные с Лукашенко, – Николай Воробей и Александр Шакутин.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европейский союз может расширить санкции против режима Лукашенко. Брюссель требует от него пойти на уступки протестующим и прекратить насилие против белорусского народа.
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