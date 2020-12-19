Великобритания присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси. Их ввели против еще 29 белорусов и 7 белорусских компаний. Санкции связаны с массовыми протестами в Беларуси.

В целом же санкции направлены против режима Александра Лукашенко. Об этом пишет DW.

Важно Послы ЕС утвердили третий пакет санкций против Беларуси

Что известно о санкциях ЕС против Беларуси

Евросоюз утвердил третий пакет санкций против Беларуси. В "черный список" ЕС попали 7 белорусских компаний. Также там оказались:

Заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Генеральный прокурор Андрей Швед.

Министр информации Игорь Луцкий.

Экс-заместитель министра информации Павел Легкий.

Заместитель командующего Внутренними войсками Игорь Бурмистров.

Заместитель управляющего делами президента Геннадий Богдан.

Глава Гродненской области Владимир Караник.

Председатель Минского облисполкома Александр Турчин.

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Два бизнесмена, связанные с Лукашенко, – Николай Воробей и Александр Шакутин.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европейский союз может расширить санкции против режима Лукашенко. Брюссель требует от него пойти на уступки протестующим и прекратить насилие против белорусского народа.

Обратите внимание! Первый пакет санкции ЕС ввел еще 2 октября. Туда попали 40 белорусских чиновников, однако самопровозглашенного президента Александра Лукашенко среди них не было. Во втором пакете санкций от 6 ноября о Лукашенко уже вспомнили. Также в перечне – еще 14 высокопоставленных чиновников.