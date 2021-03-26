Госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на обстрелы пророссийских боевиков на Донбассе. Она обратилась с категорическим заявлением к России.

Симмонс призвала Россию обеспечить выполнение режима прекращения огня на Донбассе. Она подчеркнула, что даже одна потерянная жизнь – это уже много.

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Госпожа посол Великобритании в Украине отметила, что режим прекращения огня следует соблюдать.

С ужасом узнала о гибели 4 украинских военных в результате обстрела вблизи населенного пункта Шумы сегодня. Режим прекращения огня следует соблюдать, Россия должна обеспечить его выполнение поддерживаемыми ею силами,

– написала она.

Владимир Зеленский также ранее отреагировал на трагедию на востоке. По его поручению начальник Генерального штаба Украины немедленно вылетел на место происшествия для выяснения всех обстоятельств дела.

Потери на Донбассе: главное

26 марта в результате циничного обстрела боевиков на Донбассе оборвалась жизнь сразу четырех наших бойцов. Как сообщил журналист Юрий Бутусов, трагедия произошла в районе Шумов.

В пресс-службе ООС отметили, что во время обстрела Шумов ранения получили 2 украинских бойца, им оперативно оказана медицинская помощь.

Из-за обострения на передовой украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается на экстренное заседание.

Актуально! Одним из погибших возле Шумов военных был Сергей Коваль. Всю свою профессиональную жизнь он посвятил Вооруженным силам Украины.