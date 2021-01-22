Суд в Британии огласил приговоры 6 мужчинам, которые были причастны к гибели 39 мигрантов. Они их нелегального перевозили через Ла-Манш в 2019 году.

В частности, двух руководителей банды, нелегально перевозившей людей, лишили свободы на 27 и 20 лет. Об этом пишет The Guardian.

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Кого еще осудили

►41-летнего ирландца Ронана Гагса. Он руководил компанией дальнобойщиков и организовывал подпольную перевозку мигрантов. Он будет сидеть в тюрьме до 20 лет. Еще в 2020 году его признали виновным по 39 пунктам, в частности, об убийстве и заговоре.

►Его сообщника, 43-летнего механика из Румынии Георге Ника. Он помогал с координацией перевозки мигрантов. Тот получил 27 лет лишения свободы.

► 26-летнего водителя Мориса Робинсона. Он забрал контейнер с мигрантами из порта Эссекса. За это получил 13 лет лишения свободы.

► 24-летнего водителя грузовика Иммона Гаррисона. Он подобрал мигрантов на севере Франции и перевозил контейнер через Ла-Манш. Теперь получил 18 лет лишения свободы.

Все осужденные заявили, что не хотели нанести мигрантам какого-либо вреда. Впрочем, суд учел, тот факт, что они занимались нелегальной перевозкой людей с целью финансовой выгоды. Например, водитель за перевозку получил наличными 25 тысяч фунтов стерлингов. Это и стало отягчающим обстоятельством.

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