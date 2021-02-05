Великая депрессия – крупнейший экономический кризис, который поразил практически все страны мира и привел к разрушительным последствиям. В течение 4 лет она проникла в сферы промышленности, сельского хозяйства и торговли и внесла непоправимые изменения в культуру, внешнюю и внутреннюю политики государств.

Началом мирового экономического кризиса принято считать день биржевого краха в США на Уолл-стрит. Об этом – читайте далее в программе.

Интересно Чарльз Линдберг: поразительные факты из жизни пилота, который первым перелетел Атлантический океан

Что предшествовало кризису

► "Черный четверг"

24 октября 1929 года цены на акции на фондовой бирже начали стремительно падать. Этот день вошел в историю под названием "Черный четверг". В течение 28 и 29 октября цены на рынке достигли критически низких показателей.

цены на акции на фондовой бирже начали стремительно падать. Этот день вошел в историю под названием "Черный четверг". В течение 28 и 29 октября цены на рынке достигли критически низких показателей. К концу года падение курсов ценных бумаг выросло в убытки суммой 40 миллиардов долларов США.

В течение следующих 3 лет обанкротились почти 5 тысяч банков, которые до этого щедро кредитовали желающих приобрести акции. Люди активно изымали свои сбережения из уцелевших финансовых учреждений, так, количество денег в обращении выросло более чем в 12 раз.

Начали массово закрываться фирмы и заводы, а уровень безработицы неуклонно рос.

Справка. Согласно официальным данным, без рабочих мест в 32 развитых странах осталось свыше 30 миллионов человек, из них 14 миллионов – в США. Стремительно ухудшилось положение мелких предпринимателей, фермеров и в целом представителей среднего класса, большинство людей оказались за чертой бедности.

► В СССР период Великой депрессии совпал с временами раскулачивания и Голодомором. Однако советская экономика была изолирована от мировой. Из-за этого о настоящих событиях на территории Союза широко не разглашались. Призрачная успешность СССР для других государств в этот нелегкий период лишь способствовала распространению коммунистических и социалистических взглядов.

► Так значительно возросла их популярность, в частности, в Германии. Во время Великой депрессии здесь власть получила Национал-социалистическая немецкая рабочая партия во главе с Адольфом Гитлером.

► Социалистический Национальный фронт стал популярным и во Франции. Несмотря на то, что экономический кризис коснулся этой страны по сравнению не так сильно, рост безработицы привел к массовым бунтам.

Кто пострадал больше всего

Больше всего от Великой депрессии пострадали:

Австралия,

Канада,

США.

Последствия для Америки были самыми тяжелыми. Промышленное производство в Соединенных Штатах сократилось на половину. Цены на продукты значительно выросли. Президент Герберт Гувер пытался урегулировать ситуацию и реализовать многочисленные экономические программы, однако они не могли ничего критично изменить.

В июне 1930 года Конгресс утвердил закон Смута-Хоули, в соответствии с которым росли тарифы на импортные товары. Так, у правительства была цель поощрить население к покупке продукции собственного, американского, производства. Другие страны не замедлили с ответом на этот закон и повысили таможенные тарифы для американского импорта. Поэтому решение Конгресса привело лишь к углублению Великой депрессии.

Как все восстанавливалось

В 1932 году президентом США был избран Франклин Рузвельт, который уже в следующем году сумел начать урегулирование экономического положения в стране. Он ввел программу "Новый курс", в соответствии с которой проводилось государственно-монополистическое регулирование экономики.

В частности осуществлялось инициирование объединения производителей в крупные предприятия, вводилась социальная программа – установление минимальной заработной платы, временных ограничений рабочей недели, введение пенсий и урегулирование цен.



Франклин Рузвельт / Фото Getty Images

Несмотря на ряд спорных и впоследствии обжалованных в Конституционном суде актов из "Нового курса" Рузвельта, экономическое положение в стране постепенно улучшалось. За 3 года промышленное производство США даже превысило уровень, который был зафиксирован еще перед Великой депрессией.

Мир чувствовал последствия масштабного экономического кризиса к концу 1930-х годов. Тогда началась Вторая мировая война, что привело к массовым государственным закупкам вооружения. Фондовый рынок, крах которого стал предвестником Великой депрессии, полностью восстановился лишь через 25 лет.

Внимание Китайско-вьетнамская война: чем закончилось самое короткое противостояние в истории человечества

Причины кризиса

Сегодня исследователи кризиса 1930-х годов не называют единой причины начала депрессии. Одни считают, что причиной стало сокращение денежной массы, вследствие неправильной политики американской Федеральной резервной системы, другие – наоборот, что главная причина была в расширении этой массы в 1920-х годах.

Также существуют теории, что к Великой депрессии привело сокращение международной торговли, слишком большие инвестиции в производство, которые были в конечном итоге лишними, и даже стремительный прирост населения. А возможно, наибольший экономический кризис XX века вызвали все эти факторы вместе.