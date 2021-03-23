Российский ведущий Сергей Дружко, известный по программе "Невероятно, но факт", оказался в черном списке в Украине. Причиной, вероятнее всего, стали его слова о "нашем Крыме".

Почему Дружко занесли в черный список

Официально Минкульт не сообщает, за что именно Дружко отнесли в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. На сайте указано: представление на Дружко внесла СБУ 11 марта.

Тем временем Давайте долбанем: в России призывают без предупреждения атаковать Украину

Соответствующим приказом Минкульт от 19 марта российского актера и телеведущего включили в перечень. В перечне лиц, который опубликован на сайте Минкульта, находится 179 российских актеров, певцов, музыкантов, писателей.

Этот список составляет Министерство культуры Украины на основании обращений СНБО, СБУ, Нацсовета телевидения и радиовещания.

Дружко ранее внесли в базу "Миротворца". Как указано в профиле, он "открыто оправдывал российскую агрессию".

В мае 2016-го записал и выложил на своей странице в ВК песню с названием "Наш Крым". Это было искажение песни Джамалы "1944", с которой она победила на "Евровидении".

Чуть позже в интервью для Life.ru он заявил, что Крым является российским.

Меня интересует человек как таковой, независимо от того, в какой стране он живет, и больше все-таки внутреннее наполнение любого человека. Но есть полуостров Крым, и он наш исторически, на мой взгляд, абсолютно заслуженно,

– сказал Дружко.

Что известно о Сергее Дружко