Невероятно, но факт: ведущий Сергей Дружко попал в черный список Минкульта
Российский ведущий Сергей Дружко, известный по программе "Невероятно, но факт", оказался в черном списке в Украине. Причиной, вероятнее всего, стали его слова о "нашем Крыме".
Источник:Министерство культуры и информполитики
Почему Дружко занесли в черный список
Официально Минкульт не сообщает, за что именно Дружко отнесли в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. На сайте указано: представление на Дружко внесла СБУ 11 марта.
Тем временем Давайте долбанем: в России призывают без предупреждения атаковать Украину
Соответствующим приказом Минкульт от 19 марта российского актера и телеведущего включили в перечень. В перечне лиц, который опубликован на сайте Минкульта, находится 179 российских актеров, певцов, музыкантов, писателей.
Этот список составляет Министерство культуры Украины на основании обращений СНБО, СБУ, Нацсовета телевидения и радиовещания.
Дружко ранее внесли в базу "Миротворца". Как указано в профиле, он "открыто оправдывал российскую агрессию".
В мае 2016-го записал и выложил на своей странице в ВК песню с названием "Наш Крым". Это было искажение песни Джамалы "1944", с которой она победила на "Евровидении".
Чуть позже в интервью для Life.ru он заявил, что Крым является российским.
Меня интересует человек как таковой, независимо от того, в какой стране он живет, и больше все-таки внутреннее наполнение любого человека. Но есть полуостров Крым, и он наш исторически, на мой взгляд, абсолютно заслуженно,
– сказал Дружко.
Что известно о Сергее Дружко
- Сергей Дружко – актер, ведущий и даже певец.
- Особую популярность получил из-за программы "Невероятно, но факт".
- С 2005 до 2009 года он был одним из авторов и ведущим программы. В ней рассказывали о мистических аномалиях, инопланетянах и мировых заговорах.
- В массовой культуре Дружко знают по мемам о "Невероятно, но факт".
Поделиться новостью