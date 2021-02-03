Ведущий "Pro новостей" резко без цензуры отреагировал на скандал с каналами Медведчука: видео
Ведущий "Pro новостей" на 24 канале Артем Овдиенко в эфире откровенно отреагировал на блокирование телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Он рассказал о зарплатах работников этих медиа и объяснил, почему не считает их своими коллегами.
Источник: "Pro новости" на 24 канале
Овдиенко заверил, что у него нет сочувствия к людям, которые останутся без работы и зарплаты. Они, по словам ведущего, сами в этом виноваты.
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"Они мне не коллеги, потому что они – не журналисты, а пропагандисты. Когда их нанимали туда работать, то они точно знали, как именно им придется те свои огромные зарплаты отрабатывать", – эмоционально сказал Овдиенко.
Как отметил ведущий, работники этих каналов получали немалые деньги, за которые должны были "продавать врагу свою страну, поливать Украину грязью".
Я также имел этот выбор, меня также туда звали работать. Поверьте мне – если бы 3 года назад ушел к Медведчуку, а не на 24 канал, то за это время я бы столько денег заработал, что уже сейчас мог бы уйти на пенсию и остаток жизни отдыхать,
- сказал Овдиенко.
"Реально космические зарплаты платил им кум Путина за пропагандистскую антиукраинскую деятельность", – добавил ведущий.
Почему ведущий не согласился на предложение
Овдиенко заверил, что работу на канале Медведчука можно приравнять с продажей души дьяволу.
"Все те так называемые журналисты, кто продал и обменял свою страну на российские деньги – это был их сознательный выбор, поэтому ни сочувствия, ни солидарности к ним я точно не чувствую", – высказался ведущий.
Он призвал украинцев не тратить на работников этих каналов свое сочувствие, ведь "оно им точно без надобности".
Ведущий "Pro новостей" резко отреагировал на блокировку телеканалов: видео
Блокировка ZIK, "112 Украина" и NewsOne: главное
- Санкции наложили на ближайшего соратника Виктора Медведчука – нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Согласно решению СНБО, которое инициировал Владимир Зеленский, заблокировали и работу телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne, которым владеет Козак.
- Стоит отметить, что телеканалы не окончательно прекратили вещание, ведь продолжают работать на платформе YouTube.
- Этим вопросом уже занялись также. Министерство культуры обратилось к компании, чтобы та заблокировала их каналы.
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