Журналист и ведущий 24 канала Егор Скорина рассказал, что раньше работал на телеканале NewsOne. Однако, когда сменил работу бывшие сотрудники пытались его "спасти".

Егор Скорина считает, что именно пророссийские медиа сделали из него в свое время патриота. "Поэтому я еще и поблагодарить их должен. Именно благодаря им я в момент выбора оказался с другой стороны баррикад", – заявил журналист.

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Он вспомнил, когда перешел работать на 24 канал, бывшие коллеги на съемках посмеивались над его новым местом работы, так как "по сравнению с их медиа – это некий маленький семейный бизнес".

"Региональный львовский канал", – вот как его называли "мураевцы", а затем "медведчуковцы". Их канал процветал в тот момент, когда 24 канал жил без папика-олигарха. (Только не пишите про Садового, потому что очень смешно). Поэтому, пошел точно не за деньгами, а по возможности говорить правду, вместо того, чтобы вылизывать Медведчука и его приспешников,

– заявил журналист.

Скорина: медведчуковские каналы хотели меня "спасти"

По его словам, его даже пытались "спасти" и предлагали работать журналистом на ведущего Вячеслава Пиховшека, а с появлением Виктора Медведчука на ZIK звали туда ведущим.

И добавил: "Правда, не понятно, зачем я был им нужен, если сейчас обо мне там говорят: "Это был худший журналист". Я с гордостью принимаю себе это звание. Быть плохим пропагандистом России в Украине – это моя индульгенция. Худшему журналисту не дадут ответственной работы, поэтому преступлений перед страной я не совершал".

Блокировка телеканалов Медведчука: что известно

Телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne выключили 2 февраля. Все они входят в так называемую группу Виктора Медведчука.

Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. Он ввел в действие решение СНБО о введении санкций против нардепа Тараса Козака, который и является номинальным держателем этих СМИ.

Санкций ввели сроком на 5 лет.

Санкции СНБО против Тараса Козака / Инфографика 24 канала