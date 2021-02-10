Хотели "спасти": ведущий Скорина рассказал, как его переманивали на ZIK
Журналист и ведущий 24 канала Егор Скорина рассказал, что раньше работал на телеканале NewsOne. Однако, когда сменил работу бывшие сотрудники пытались его "спасти".
Источник:24 канал
Егор Скорина считает, что именно пророссийские медиа сделали из него в свое время патриота. "Поэтому я еще и поблагодарить их должен. Именно благодаря им я в момент выбора оказался с другой стороны баррикад", – заявил журналист.
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Он вспомнил, когда перешел работать на 24 канал, бывшие коллеги на съемках посмеивались над его новым местом работы, так как "по сравнению с их медиа – это некий маленький семейный бизнес".
"Региональный львовский канал", – вот как его называли "мураевцы", а затем "медведчуковцы". Их канал процветал в тот момент, когда 24 канал жил без папика-олигарха. (Только не пишите про Садового, потому что очень смешно). Поэтому, пошел точно не за деньгами, а по возможности говорить правду, вместо того, чтобы вылизывать Медведчука и его приспешников,
– заявил журналист.
Скорина: медведчуковские каналы хотели меня "спасти"
По его словам, его даже пытались "спасти" и предлагали работать журналистом на ведущего Вячеслава Пиховшека, а с появлением Виктора Медведчука на ZIK звали туда ведущим.
И добавил: "Правда, не понятно, зачем я был им нужен, если сейчас обо мне там говорят: "Это был худший журналист". Я с гордостью принимаю себе это звание. Быть плохим пропагандистом России в Украине – это моя индульгенция. Худшему журналисту не дадут ответственной работы, поэтому преступлений перед страной я не совершал".
Блокировка телеканалов Медведчука: что известно
- Телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne выключили 2 февраля. Все они входят в так называемую группу Виктора Медведчука.
- Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. Он ввел в действие решение СНБО о введении санкций против нардепа Тараса Козака, который и является номинальным держателем этих СМИ.
- Санкций ввели сроком на 5 лет.
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