Бурный 2020 можно кратко охарактеризовать, как год коронакризиса. Впрочем, не обошли его и нтриги, расследования и громкие скандалы. В частности, президенту Зеленскому от украинцев достались звания "политик года" и одновременно – "разочарование 2020".

По словам политического эксперта Николая Давыдюка, кредит доверия к главе государства несколько продлили. Если бы не было COVID-19 и при таком падении экономики, мнения граждан были бы радикальнее. О политических итогах 2020 года – в материале журналистов 24 канала.

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Впрочем специалисты считают, что с коронакризисом в Украине справились совсем не как обещанные мастера спорта. Общегосударственный локдаун весной и карантин выходного дня ударили по рейтингам, в течение года по разным причинам периодически митингуют недовольные граждане.

Такие проблемы – в частности, из-за заброшенной медицинской отрасли и отсутствия четкого плана действий правительства.

Относительно коронавируса мы сначала увидели очень сознательное отношение украинцев весной, которое спасло нас от коллапса медицинской системы летом и в начале осени. Но потом все расслабились. Поэтому на конец года мы подходим с неудовлетворительной оценкой реагирования государства на угрозы,

– пояснил политический эксперт Олег Саакян.

Именно по причине изменения ситуации и обострения вызовов правительство сменили полным составом – оставили лишь одиозного главу МВД Арсена Авакова.

Зеленскому проще делать замены в правительстве, чтобы не заменили его, – Давыдюк

Даже в конце года возникла очередная ротация в Кабмине. Парламент в последнюю пленарную неделю назначил 3 министров. Четвертую кандидатуру правительство назначило исполняющим обязанности самостоятельно.

По мнению политолога Владимира Фесенко это является своеобразной показательной люстрацией. Ведь критиковали Степанова, министра финансов, экономики, вице-премьера по вопросам стратегической промышленности. Впрочем ни одного из этих людей нет среди тех, кого отставляют или меняют.

"Зеленскому для того, чтобы не падал его личный рейтинг, проще делать замены в правительстве, чтобы не заменили его. И он это понимает, он в это инвестирует, но количество замен – уже ограничено", – отметил Николай Давыдюк.

Тенденция 2020 – кадровый голод

Кадровый голод, кризис кадров – еще одна тенденция 2020. Тактика "новых лиц" заменилась на баланс с опытными. И подбор кадров является крайне противоречивым.

"Эклектичность команды президента, то, что набирают людей из разных лагерей, ведь там есть выходцы и из команды Порошенко, и с власти Януковича – вот это является следствием. Не всегда они обращают внимание на токсичность того или иного персонажа", – отметил Владимир Фесенко.

Неспокойно по той же причине и в самом Офисе Президента. Скандалы чуть ли не каждый месяц. То брат Андрея Ермака якобы должностями подторговывал, то генпрокурор Ирина Венедиктова, так сказать, своим блокирует подозрения.

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Из последнего – дело Олега Татарова, которого всеми связанными с президентом Офисами прячут от антикоррупционщиков.

Дело Татарова: главное Заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова обвиняют в причастности к делу хищения квартир Нацгвардии. Речь идет об убытках на сумму 81 миллион гривен. Фигурантом дела является также экс-президент "Укрбуда" Максим Микитась. Именно он заявил, что Татаров договаривался о том, чтобы написали положительную экспертизу в пользу компании-застройщика. Также Татаров якобы мог быть посредником в передаче взятки.

Не совсем управляемое монобольшинство и кризис вокруг КСУ

Не совсем управляемой стало и парламентское монобольшинство "Слуг народа". Зеленский неоднократно грозился даже разогнать 9 созыв.

Выгоднее говорить, чем это сделать. Ведь собрать снова монобольшинство в парламенте команде Зеленского уже не удастся,

– пояснил Олег Сааякян.

Самым большим публичным непослушанием стал отказ голосовать за законопроект о разгоне Конституционного Суда. Последний вызвал немалый кризис, отменив е-декларирование и заблокировав работу антикоррупционных органов.

Зато парламент решил нарабатывать собственные менее радикальные решения. Полномочия НАПК вернули, а вот наказание за ложь в декларациях стало мягче.



Конституционный кризис в Украине: главное / Инфографика 24 канала

С народной поддержкой сейчас не лучшая ситуация. Это показали местные выборы. Наибольшее количество мандатов в местных советах – лишь относительная победа. Ведь, например, ни в одном из областных центров не будет главы из "Слуг народа".