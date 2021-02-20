В Україні 20 лютого відзначають роковини кривавих розстрілів на Майдані Незалежності. Українські політики та активісти подякували Небесній Сотні за їхні подвиги.

Про те, як чиновники відзначили День пам'яті Героїв Небесної Сотні, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зранку 20 лютого поставили лампадки біля хреста, де загинули герої Майдану. Президентське подружжя також вдарило у Дзвін Гідності.

Хтось іще не мав вісімнадцяти, а хтось уже мав онуків. Хтось приїхав з маленького селища, а хтось усе життя провів у столиці. Їх об'єднали цінності. Ми не маємо права забути імена загиблих,

– сказав глава держави.

Зеленський вшанував Небесну Сотню: відео

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Шмигаль наголосив, що Революція Гідності стала ключовим елементом державотворення України. Вона визначила незворотність європейського шляху нашої держави, а Герої Небесної Сотні стали уособленням відваги та самовідданості.

Шмигаль наголосив, що завданням кожного з нас є побудувати сильну європейську Україну, за яку віддали життя учасники Революції Гідності.

Верховна Рада

На сторінці парламенту у фейсбуці також написали звернення з нагоди Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні. Чиновники підкреслили, що не можуть повернути родичам загиблих близьких, однак можуть вшановувати їхню відвагу.

Міністерство внутрішніх справ

У МВС закликали українців згадати також тих, хто загинув стоячи по інший бік барикад.

Це також українці, але погони на їхній плечах змушували виконувати злочинний наказ. Вибачте і зрозумійте їх. Вони дадуть відповідь на іншому суді за свої справи,

– наголосили у відомсті.

У міністерстві підкреслили, що просять лише пом'янути загиблих силовиків.

Петро Порошенко

П'ятий президент Порошенко наголосив, що герої з вогнем у серці загинули, щоб ми могли самі вирішувати, як жити на власній вільній землі. Політик також наголосив на тому, що українцям слід пам'ятати про ціну Свободи і Гідності.

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Святослав Вакарчук

Музикант та політик Вакарчук також згадав подвиг Небесної Сотні.

Свобода і гідність… 20 лютого 2014 року ці два слова були окроплені кров'ю. Щоб стати ціннішими. Щоб стати гострішими. Щоб стати глибшими,

– сказав Вакарчук.

Митрополит Епіфаній

Глава УПЦ Епіфаній наголосив, що Герої Небесної Сотні живі у вічності, а також – у нашій пам'яті та серцях. Це означає, що вони назавжди поруч.

Дивіться звернення Епіфанія з нагоди Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні:

Олег Сенцов

Колишній бранець Кремля Сенцов підкреслив, що йому важко писати про розстріли на Майдані, але про це слід пам'ятати. Він також попросив вибачення у Небесної Сотні за те, що "ми живемо не так, як ви прагнули".

Ці постріли одиночними будуть звучати в мені завжди. Та люди, що лежать на асфальті, які з нього вже ніколи не встануть,

– сказав Сенцов.

Сергій Шкарлет

Міністр освіти і науки Шкарлет заявив, що наша держава заплатила занадто високу ціну за ідеали демократії. За його словами, ми поклали на вівтар найдорожче – життя Небесної Сотні. Все було заради того, аби "стати членом європейської сім'ї".

Очільник МОН також висловив співчуття сім'ям загиблих.

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Олександр Ткаченко

Керівник Міністерства культури та інформаційної політики Ткаченко наголосив, що саме події 2013 – 2014 років проявили унікальний український наратив – "Рабів до раю не пускають".

Вони готові були стояти до кінця та на весь світ заявили про незламність нашого народу і силу його духу,

– сказав міністр.

Крім того, Ткаченко анонсував будівництво Музею Революції Гідності у 2021 році.

Кіра Рудик

Голова партії "Голос" Рудик підкреслила, що у той час всі українці усвідомили єдиний правильний вибір: "Душу й тіло ми положим за нашу свободу". Кожен, за словами політикині, виборював для себе і своїх близьких майбутнє.

Рудик наголосила на важливості встановити справедливість та покарати винних за розстріли на Майдані. Вона також додала, що ми повинні продовжувати "справу Майдану". Адже "Революція Гідності відбулася, а війна за нашу свободу триває".

Юлія Тимошенко

Голова партії "Батьківщина" Тимошенко заявила, що українці вже у Європі, бо "наші прагнення і душі є європейськими".

"І хай скажуть, що нам ще рано до Європи, що ми повинні ухвалити ще якийсь закон і провести якусь реформу – то все минуще. Ми вже в Європі. Бо європейським є наш дух і наші прагнення. Бо наш європейський вибір підписано димом свободи Майдану… Бо наш шлях до Європи проліг через Небо", – сказала Тимошенко.