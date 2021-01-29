Оксана Гайсинская, вдова мэра Харькова Геннадия Кернеса, решила закрыть отель "Националь". После смерти харьковского городского головы он перешел ей по наследству. Гостиница "Националь" располагается в Харькове на проспекте Науки.

Источник: "Объектив"

Гайсинская не только решила закрыть бизнес, а и продать здание. Об этом сообщил информированный источник издания.

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Гайсинская закрывает отель Кернеса "Националь": что известно

Представители отеля во время общения с журналистами подтвердили, что он с 29 января прекратил работу. Но причину закрытия не сказали.

В то же время на сайте "Националь" уже невозможно забронировать номера не только на ближайшие дни, а и на все будущие месяцы.



В "Национале" уже невозможно забронировать номера / Скриншот 24 канала

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Главное о смерти Геннадия Кернеса

В сентябре 2020 у политика обнаружили коронавирус. Из-за этого его перевезли на лечение в немецкую клинику "Шарите".

Долгое время информации о состоянии здоровья мэра Харькова не было. СМИ даже предполагали, что Кернес уже умер.

11 декабря сообщили, что чиновнику стало значительно хуже. Из-за отказа 2 почек его перевели на полный диализ.

Уже 17 декабря 2020 Кернес умер в "Шарите", но перед этим победил на выборах и вступил в должность без присяги.

Борт с телом мэра прибыл в Харьков вечером 22 декабря. А на следующий день в его родном городе Кернеса провели в последний путь.

Пока он официально все еще остается мэром Харькова, ведь повторные выборы не могут назначить.