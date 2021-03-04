Президент Владимир Зеленский провел совещание по реформированию украинского села. На нем обсудили реализацию программы "Новая деревня".

В совещании также приняли участие министры и руководство Офиса Президента.

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Что предусматривает программа "Новая деревня"

В сельской местности построят "Центры притяжения" по примеру сервисных зон в Счастье и Новотроицком. Говорится о современных пространства в которых будут работать ЦНАП, отделение почты, аптеки программы "Доступные лекарства", опорные пункты полиции, магазины, сервисные центры, пожарные пункты, медицинские центры.

Вокруг будет облагорожена территория со спортивным комплексом, детскими площадками, кинотеатром или концертным залом, сельскими клубами, современным освещением, отремонтированным дорожным покрытием, вело- и беговыми дорожками.

Также в рамках проектов должны быть реализованы образовательные программы, в том числе оснащение школ компьютерной техникой.

Первые проекты "Новая деревня" должны быть воплощены на прифронтовых территориях, а затем – по всей Украине. Мы должны вдохнуть новую жизнь в украинское село. Жители сел должны получать качественный сервис по месту жительства,

– сказал Зеленский.

Он отметил, что одними сервисными услугами село невозможно вывести на качественно новый уровень развития. Поэтому в программу "Новое село" включено развитие агропромышленного комплекса, в частности животноводства.

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Да, планируется уменьшить объемы импорта продуктов животноводства, увеличить насыщение внутреннего рынка и обеспечить доступные цены для населения.

За какие деньги будут реализовывать проект

Чтобы не тратить бюджетные деньги, к реализации проектов государство будет привлекать бизнес, создавая государственно-частное партнерство.

За каждым из проектов будет закреплен модератор. Всего в Украине планируют воплотить более тысячи таких проектов. Для бизнеса проведут прозрачные конкурсы.

Кроме того, создадут координационный совет, в который войдут представители Кабинета Министров и Офиса Президента.