Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что в Украине вбрасывают очень много информации о вреде вакцинации против коронавируса. Данилов подчеркивает, это – следствие дипломатической войны. Ведь Россия активно продвигает свой "Спутник V" и именно поэтому порочит другие препараты.

Данилов отмечает, что руководство страны будет делать все возможное, чтобы в Украине иммунизация против COVID-19 состоялась на 100%. Это единственный выход против распространения недуга, подчеркнул секретарь СНБО и отметил, что он по первому образованию – ветеринарный врач, поэтому определенными знаниями в медицине обладает.

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Весь мир находится в такой суматохе, – Данилов

Это надо просто пережить – еще два – три месяца не только Украина, но и весь мир будет находиться в такой суматохе, когда будут говорить, что эта вакцина стопроцентно качественная, эта – на 80%, а эта – на 70%. Это война всего фармацевтического рынка,

– рассказал секретарь СНБО.

Относительно смерти военнослужащей Одесской области после вакцинации, то Данилов подчеркнул, что ситуацию "не нужно раздувать без окончательных выводов".

"Каждый день в стране, к сожалению, умирает две тысячи человек. От чего умерла эта женщина – будет известно, когда состоятся все нужные медицинские процедуры", – добавил секретарь СНБО.

В Украине умерли двое вакцинированных лиц

Отметим, что причиной смерти 43-летней военнослужащей из Одесской области стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Уже 24 марта стало известно о смерти еще одного вакцинированного в Украине.

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Умер провизор аптеки военного госпиталя в Черновцах. Медики говорят, что мужчина мог умереть от инсульта, ведь у него были хронические сердечно-сосудистые заболевания.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала