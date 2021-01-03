Спасатели отыскали пропавшего в горах туриста. Он заблудился вблизи Говерлы, потому что потерял ориентировку.

Покорять самую высокую украинскую вершину он пошел в 11:00 3 января, а уже через 4 часа сообщил жене, что не может спуститься оттуда. Жена сразу обратилась к спасателям поста "Заросляк" Ворохтянского поисково-спасательного отделения, информирует пресс-служба ГСЧС.

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Она рассказала, что связь с мужем частично поддерживалась. Следовательно, в 16:00 на поиски заблудившегося туриста отправились 4 спасателей.

Найти мужчину удалось около 16:50 в районе Малой Говерлы. К счастью, в медицинской помощи он не нуждался.

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Спасатели сопровождали туриста к учебно-спортивной базе "Заросляк". Туда они добрались в 17:45.