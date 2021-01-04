Ученые из Шотландии обнаружили увеличение количества синих китов в водах вблизи субантарктического острова Южная Георгия. Их популяции начали восстанавливаться почти через 40 лет после запрета китобойного промысла.

Китобои ценили этот вид из-за гигантских размеров. Об этом сообщает издание Science Alert.

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В начале XX века в водах у Южной Георгии ежегодно гибло примерно 3 тысячи синих китов из-за охоты на них. Биологи рассказали, что за последние 9 лет каталогизирована 41 новая особь.

В то же время они отметили, что воды, окружающие остров Южная Георгия, богаты крилем – чем питаются киты. Также ученые сообщили, что аналогичные признаки выздоровления зафиксировали в западной части Антарктического полуострова у горбатых китов.

С исчезновением китобойного промысла полярные моря стали одними из лучших мест для этих океанских гигантов, чтобы восстановить свои популяции,

– говорится в статье.

Новая опасность для китов

По словам исследователей, в течение нескольких десятилетий киты на полюсах столкнутся с новыми источниками стресса. Речь идет о потеплении воды, что может нарушить поставки пищи, а также – о загрязнении окружающей среды.

"В Арктике увеличивающаяся интенсивность движения судов и киты являются одним из наиболее уязвимых объектов для усиленного шума и потенциально смертельной угрозы столкновения", – сообщили ученые.

Сейчас в Арктике ведут исследования с целью определения районов усиленного шума с судов, что может влиять на китов.

Последствия китобойного промысла