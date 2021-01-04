Вблизи Антарктиды обнаружили увеличение количества синих китов
Ученые из Шотландии обнаружили увеличение количества синих китов в водах вблизи субантарктического острова Южная Георгия. Их популяции начали восстанавливаться почти через 40 лет после запрета китобойного промысла.
Китобои ценили этот вид из-за гигантских размеров. Об этом сообщает издание Science Alert.
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В начале XX века в водах у Южной Георгии ежегодно гибло примерно 3 тысячи синих китов из-за охоты на них. Биологи рассказали, что за последние 9 лет каталогизирована 41 новая особь.
В то же время они отметили, что воды, окружающие остров Южная Георгия, богаты крилем – чем питаются киты. Также ученые сообщили, что аналогичные признаки выздоровления зафиксировали в западной части Антарктического полуострова у горбатых китов.
С исчезновением китобойного промысла полярные моря стали одними из лучших мест для этих океанских гигантов, чтобы восстановить свои популяции,
– говорится в статье.
Новая опасность для китов
По словам исследователей, в течение нескольких десятилетий киты на полюсах столкнутся с новыми источниками стресса. Речь идет о потеплении воды, что может нарушить поставки пищи, а также – о загрязнении окружающей среды.
"В Арктике увеличивающаяся интенсивность движения судов и киты являются одним из наиболее уязвимых объектов для усиленного шума и потенциально смертельной угрозы столкновения", – сообщили ученые.
Сейчас в Арктике ведут исследования с целью определения районов усиленного шума с судов, что может влиять на китов.
Последствия китобойного промысла
- Из-за коммерческого китобойного промысла на грани исчезновения оказались многие виды китов, даже в отдаленных водах Северного и Южного полюсов.
- За 70 лет только вокруг Антарктиды было убито более 1,3 миллиона китов. В то же время китобои уничтожили много популяций крупных китов в Южном океане.
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