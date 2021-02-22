Вбивство біля харківського супермаркету: поліціянти затримали зловмисника
У провулку Отакара Яроша у Харкові вбили чоловіка. Нападником виявився 50-річний чоловік. Його виявили та затримали за межами Харкова.
Источник:Нацполіція
Якщо вину фігуранта доведуть, йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Інформацію підтвердили у пресслужбі обласного управління Нацполіції.
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Деталі інциденту
За словами очевидців, інцидент стався на сходах супермаркету – стріляли у голову. На місці події правоохоронці виявили тіло 40-річного харків'янина з вогнепальним пораненням голови.
Зловмисника затримали
Для затримання чоловіка, причетного до злочину, ввели в дію поліцейську операцію "Сирена".
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