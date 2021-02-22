У провулку Отакара Яроша у Харкові вбили чоловіка. Нападником виявився 50-річний чоловік. Його виявили та затримали за межами Харкова.

Якщо вину фігуранта доведуть, йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Інформацію підтвердили у пресслужбі обласного управління Нацполіції.

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Деталі інциденту

За словами очевидців, інцидент стався на сходах супермаркету – стріляли у голову. На місці події правоохоронці виявили тіло 40-річного харків'янина з вогнепальним пораненням голови.

Зловмисника затримали

Для затримання чоловіка, причетного до злочину, ввели в дію поліцейську операцію "Сирена".

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