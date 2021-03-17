Я сторонница парламентаризма. Парламентаризм и стремление к народовластию у нас, как говорится, в ДНК. Далее читайте на украинском.

17 березня – важливий день в історії України

Саме цього дня 1917-го року в Києві утворено Українську Центральну Раду. Наш перший парламент – представницький орган всього українського народу. Головою УЦР було обрано Михайла Грушевського, заступниками голови Володимира Науменка та Дмитра Антоновича.

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Утворення Центральної Ради було природньо для українства. Ще з часів Київської Русі ми завжди прагнули вирішувати справи у демократичний спосіб – голосами громади, а не лише одного правителя.

Такі цінності сповідувалися давньоруським вічем, зібраннями шляхти литовсько-руської та польської доби, козацькими радами, Магдебурзьким правом українських міст і зборами громад на селі, першою у світі конституцією Пилипа Орлика.

Конституцією Української Народної Республіки, яка була схвалена Центральною Радою, також проголошувався принцип народовладдя. Тобто вся влада в УНР визначалася такою, яка походить від народу. В Україні запроваджувалася парламентська республіка і Всенародні Збори, як верховний орган влади в державі.

Я прихильниця парламентаризму. Парламентаризм і прагнення до народовладдя у нас, як кажуть, в ДНК. Задумаймося й над тим, що більшість успішних і заможних країн світу та Європи мають саме парламентську форму правління.