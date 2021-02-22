В Харьковском заведении общественного питания Fit kitchen решили напомнить украинцам о 23 февраля. По мнению представителей кондитерской, эту дату многие из украинцев празднуют.

Украина после начатой агрессии Кремля отказалась от празднования 23 февраля. Ведь это годовщина создания Красной Армии, которая оккупировала Украину в начале ХХ века.

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Чем именно отличились в Fit kitchen

В заведении провели рекламную кампанию к 23 февраля. Они, в частности, предлагают приобрести торты с цифрой "23".

И не важно, к чему и как приурочено эту дату. Для очень многих – это важный день, день рождения. И мы – готовы сделать вкусные торты на любой вкус,

– отметили представители кафе.

Вместе с тем в сообщение добавили хэштег #мужскойторт. Заметим, что 23 февраля в России называют праздником всех мужчин – в противовес 8 марта.

Как на такую ​​инициативу отреагировали в обществе

После сообщения Fit kitchen в инстаграме им написал один из подписчиков. Ему ответили, что многие девушки в Украине отмечают 23 февраля.

"Знаю! Но это им чести не добавляет", – отметил пользователь.

В заведении же отметили, что их задача – угодить клиентам. И это уже личное дело каждого, что и когда праздновать.

И законам Украины не мешало бы следовать. Что праздновать, а что нет,

– констатировал мужчина.

По словам администратора блога о ресторанах Харькова "Е**ное Гастро", по фотографиям подписчика видно, что он – участник боевых действий. Но даже этот момент не стал поводом для извинений со стороны учреждения".

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Скандал с 23 февраля: переписка неравнодушного украинца с представителями Fit kitchen / Cкриншот Gromada Group

Что еще заявляют в кондитерской

После шквала критики администратор заведения выпустила обращение. Женщина заявила, что не собирается извиняться или что-то менять. Ведь каждый имеет право праздновать в тот день, когда ему заблагорассудится.

Если кого-то задевает ситуация, что 23 февраля девушки поздравляют своих мужчин, попрошу их держать свое мнение при себе. И тем более, не оскорблять людей – говорить, что чести это им не добавляет и тому подобное. Вы просто не имеете права так высказываться,

– подчеркнула она.

Владелица кондитерской добавила, что они – не политический блок, не делают какую-то агитацию и не являются сообществом, которое кого-то что-то настраивает.

"Если человек позвонил и попросил торт на 23 февраля, нам – неважно. Так же, как и в случаях с 24, 25, 26 февраля. У каждого человека есть свое мнение и своя жизнь. Поэтому каждый сам решает, как и когда ему поздравлять . Никто не имеет права лезть в личное пространство человека, и ему говорить, что следует делать, а что – не стоит", – заявила женщина.

В завершение она призвала недоброжелателей отписаться или заблокировать их – "все что угодно".

"Но нам совершенно не интересно, что вы думаете", – подытожила владелица Fit kitchen.

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Заявление владелицы Fit kitchen относительно скандала с 23 февраля: смотрите видео

Не первый случай в Харькове

Ранее в городе компания кондитеров Che Bakery также прорекламировала торты к 23 февраля. Тогда владельцы компании ответили, что у них среди друзей есть российские военные, которые живут в Украине. Об этом сообщает Gromada Group.

В итоге пользователи фейсбука снизили оценку кондитерской с 5 до 1,8 баллов и оставили плохие отзывы. После на некоторое время соцсети заведения закрыли, а потом вышло сообщение с извинениями.

По словам владельцев заведения, "пиар на этой теме, учитывая события на линии фронта – лишний".

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