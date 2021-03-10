Гендерное равенство на самом деле важно для соблюдения прав всех людей. Например, когда известная судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург создала прецедент, чтобы изменить законы, основанные на разнице по половому признаку, то ее клиентом был именно мужчина. Она показала, что от неравенства страдают все. И дело не только в незащищенности женщин.

В Украине общество медленно избавляется от стереотипного видения роли женщины и все больше стремится к соблюдению всеобщих прав человека. И хотя Стамбульская конвенция, которая касается предотвращения насилия в отношении женщин и домашнего насилия, не ратифицирована, трансформационные процессы не остановить.

Мы поговорили с координатором движения HeForShe в Украине (ООН Женщины) Ольгой Дячук и Татьяной Филевской – креативным директором Украинского Института, куратором Премии Women in Arts.

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Мир меняется, это неизбежно

Как бы вы объяснили, что такое феминизм, человеку, который не является социально активным и все еще зависит от стереотипов?

О.Д.: Я достаточно часто общаюсь и выступаю перед аудиторией, которая частично знакома с темой или вовсе имеет предубеждения.

Не знаю, удается ли мне объяснить феминизм, но у меня есть 2 главных "стратегии":

Объясняю, что требования феминизма – это банально требования соблюдать права человека. Права человека – не в широком эфемерном контексте, а именно те "права человека", которые выписаны в Декларации ООН, и которые мы, как государство, для себя приняли.

Второй способ – я спрашиваю человека "а почему нет?". То есть я прошу привести адекватные причины, чем феминизм вредит именно этому человеку. Не причины в стиле "потому что так принято" или "потому что мне это не нравится", а что-то существенное. До сих пор еще никто не смог ответить на это. Ужастики о демографии не работают, так как мы видим, что в странах с феминистическими правительствами (Швеция, Канада, Исландия и другие) население не вымерло, однако эти государства всячески оказывают поддержку и мамам, и папам, и детям.

Каким способом можно убедить заангажированного человека, что равенство и уважение – это win-win стратегия? Стоит ли это делать?

О.Д.: Убеждение отнимает много сил, особенно, если человек изначально не настроен на изменения или пересмотр своей точки зрения. Я за диалог с теми, кто этого диалога хочет. Что касается других – все имеют право оставаться при своем мнении, но мир меняется, это неизбежно. Во все времена были люди, которым изменение "порядков" давалось сложно. Здесь для наглядности можно провести аналогию с переименованием улиц: многие привыкли жить на улицах имени диктаторов, им просто неудобно запоминать новое название. Но мы же все считаем, что в цивилизованном мире улица не может быть названа в честь диктатора?

С новой этикой толерантности та же история – пройдет время и мы все привыкнем к тому, что не брать человека на работу из-за сексуальной ориентации или не давать женщине высший пост из-за того, что "женщины эмоциональные" – это за пределами адекватности.

Сталкивались ли вы лично с сексизмом и какие советы касательно реакции на неуважительное отношение можете дать?

О.Д.: Меня часто спрашивают об этом, потому что до сих пор есть стереотип, что к борьбе с какой-то социальной проблемой человек приходит из-за персональной травмы. Я могу сказать, что сталкиваюсь с сексизмом почти каждый день и почти всю жизнь, как и большинство женщин, просто не все из нас это осознают (смеется – 24). Вот вам пример: когда я вижу баннер с рекламой пельменей и женскими ягодицами – я сталкиваюсь с сексизмом. Конечно, в жизни мне сотни раз говорили, что главное быть хорошей хозяйкой, выйти замуж, меня домогались в транспорте, и этот список можно продолжать, но это реальность, в которой живут женщины.



Ольга Дячук / Фото из архива героини

Реагировать на такое нужно не молчанием: писать жалобы на сексистскую рекламу, делать замечания, когда при вас кто-то рассказывает анекдот про блондинок, цитировать трудовой кодекс, когда вас дискриминируют на работе. Я понимаю, что порой это очень сложно делать, но вы должны понимать, что делаете правильно.

Как на ваш взгляд меняется отношение к важности защиты прав женщин в Украине в последние 5 лет? Какие еще челендже предстоит преодолеть?

О.Д.: Меняется в положительном русле, и есть большой прогресс, хотя часто за рутиной нам сложно это замечать. В общем, после 2014 года тема прав человека вышла на новый уровень. Гендерное равенство обсуждают серьезно, его важность понимают в провластных кабинетах и ​​в частном секторе.

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Сейчас мы имеем такое количество феминистских медиа, сообществ, движений, которое не могли и представить 10 лет назад. В конце концов, офис ООН Женщины появился в Украине в 2015 году, по приглашению тогдашнего правительства. На уровне государства – это серьезный шаг, который свидетельствует об определенных намерениях относительно интеграции в прогрессивный контекст.

Челленджей в Украине много: от более конкретных, как ратификация Стамбульской конвенции, до более глобальных – изменение представлений общества о гендерных ролях, изменение неприятие инаковости, борьба со стереотипами на всех уровнях.

Какие инициативы HeForShe в Украине имели наиболее мощный отзыв и срезонировали с потребностями общества?

О.Д.: Наиболее мощные отзывы мы традиционно получаем после наших событий: HeForShe Arts Week и HeForShe Congress. Первое представляет собой целый комплекс различных активностей, где через искусство и культуру мы говорим о правах женщин. Конгресс – это наша образовательная платформа, где мы собираем представителей прогрессивного бизнеса, чтобы обсудить идеи и шаги по внедрению гендерного равенства. Оба события являются ежегодными, и мы видим, что и сообщество, и артинституции, и частный сектор ждут их.

Для многих очень срезонировала книга "Мужчины о феминизме", которую мы совместно с издательством Книголав перевели и издали в 2019 году. Это перевод бестселлера Майкла Кауфмана и Майкла Киммела, который написан с юмором, простым и доступным языком о важнейших аспектах гендерного равенства. Книга до сих пор есть в продаже и может стать отличным подарком не только папе или партнеру, но и другим женщинам, у которых есть вопросы к феминизму.

Как привлекаете к инициативе мужчин? Заграницей многие актеры и лидеры мнений активно продвигают идею поддержки женщин. С кем сотрудничаете в Украине?

О.Д.: В Украине мы имеем своих послов: Дмитрия Шурова, Ярославу Кравченко и Майкла Щура.



Роман Винтонив и Ярослава Кравченко – адвокаты глобального движения солидарности за гендерное равенство HeForShe / Фото elle.ua

Они являются нашими голосами, но также мы имеем большой круг "друзей и подруг" движения HeForShe в Украине, среди которых Сергей Бабкин, Алевтина Кахидзе, Дмитрий Кулеба, Alyona Alyona, Иван Фролов, Ирина Данилевская, Тарас Тополя, Дана Павлычко, Антон Дробович, Владислав Рашкован, Вадим Карпьяк и этот список можно продолжать. Средства движения HeForShe – это коммуникация, адвокация, выявление вопросов, которые до сих пор не проговорены.

Важно быть профессионалкой

Может ли искусство быть "безопасной территорией" для самовыражения женщин? Или через различные навязанные нарративы или моду женщина чаще объективируется и ее образ используется?

Т.Ф.: Искусство – довольно широкое понятие и в целом отражает общество и его ценности. Есть условное массовое искусство, которое манипулирует стереотипами. К примеру шоу-бизнес. Но и здесь есть определенные тенденции, в частности, после глобального движения metoo, скандалов и судебных дел, которые за ним последовали, ситуация начала меняться. Видимость проблем не позволит уже ее замалчивать. Между тем в современном искусстве еще с 1960-х годов активно развивается феминистическое искусство, которое применяет критический инструментарий взгляда на действительность. Здесь женщины давно имеют признание наравне с мужчинами.

Какие инструменты следует использовать женщине, чтобы заявить о себе в искусстве, но при этом не ущемлять свою личность?

Т.Ф.: Прежде всего, важно быть профессионалкой и вписывать свою практику в более широкие контексты. Я не думаю, что женщина должна использовать какие-то особые инструменты. Быть женщиной – это уже иметь отличный от мужского взгляд на мир. Артикулировать его, формулировать и коммуницировать, находить выразительные формы выражения своей позиции – достаточный инструментарий для художницы. А какими именно будут эти методы – вопрос индивидуальной художественной стратегии и практики. Качественное, интересное художественное произведение непременно найдет своего зрителя и получит должное признание. По крайней мере, необходимая для этого институциональная система в Украине уже обозначена.

Women in Arts За 2 года награду получили многие талантливые женщины. Они вовлечены в идеи популяризации равенства и феминизма. Цель премии – привлечь внимание к достижениям женщин, которые работают в искусстве, и публично поблагодарить их за вклад в украинскую культуру. Главными требованиями к конкурсанткам являются профессиональные достижения, репутация, инновационность и национальное или международное признание. Среди победительниц: Оксана Забужко, Наталья Ворожбит, Ирма Витовская-Ванца и др.

Расскажите о новой категории "Женщины в культурной журналистике, критике и исследованиях". Почему решили добавить ее в список?

Т.Ф.: Эта категория появилась еще в прошлом году. Логика очень простая: без работы критиков, культурных журналисток и редакторов искусство не может существовать. Это очень важная основополагающая часть художественного поля и важность работы женщин этой сферы не меньше, чем художниц или менеджеров, которые изначально получали премию. Кроме того женщины, которые занимаются этим делом, очень часто остаются за кулисами, а менее видимым категориям нужно больше проявления и признания.



Татьяна Филевская / Фото из архива героини

Считаю, что это позволит увеличить престиж профессии и повысить мотивацию профессионалок в этой отрасли. В этом году мы ввели еще две новшества: мы разделили категории театра и кино на две отдельные, а также добавили Особое отличие – награду для женщин, которые не занимаются профессионально культурой, но внесли важный вклад в эту сферу. Особое отличие определяется вне основной процедуры и является выбором Наблюдательного совета, а не профессионального сообщества. Эта категория делает премию еще более инклюзивной и позволит выявить роль женщин, которые имеют очень мало возможностей для признания.

Если не мы, то никто

Какие женщины в мировом или украинском художественном пространстве вдохновляют вас лично и почему?

Т.Ф.: Я восхищаюсь своими однокурсницами, которые делают невероятные изменения в нашей культуре сегодня: директором УКФ Юлией Федив, продюсером и менеджером Юлией Синькевич, реформаторами литературной сцены Александрой Коваль и Татьяной Терен, арт-менеджером Олесей Островской-Лютой, основательницей Культурного проекта Натальей Жеваго и другими умными, смелыми, сильными руководительницами художественных и культурных институтов и проектов, лидерами и деятельницами искусства. Думаю, что такие профессионалки могут занимать высокие должности и управлять процессами в культуре на уровне государства и международном уровне.

Какие стереотипы, по вашему мнению, сложней всего сейчас преодолеть?

Т.Ф.: Я думаю, кроме внешней работы за видимость роли женщин и адвокации, нужно еще работать с внутренним восприятием женщинами самих себя. Очень важно, чтобы женщины ценили себя, осознавали свою ценность и признавали собственные достижения.

Сейчас мы так много работаем и боремся за то, чтобы иметь право и заниматься, чем мы хотим, что нет времени насладиться результатами своего труда и успехами, получить и принять признание, славу, вознаграждение. Как по мне, сейчас нам пора сделать эту работу.

Сейчас многие талантливые женщины выезжают за границу. Какие три коротких совета вы дали бы женщине, которая сомневается в возможности творить или работать в равных условиях в Украине?

Т.Ф.: Первый: если не мы, то никто. Мы живем в то время и в Украине возможностей, которые мы завоевали во время Революции Достоинства. Как бы ни было сложно, но мы можем и делаем изменения собственными руками последние 7 лет, и это нельзя не видеть. Это очевидно и очень вдохновляет. Мы нужны здесь и сейчас.



Символ премии / Фото Women in Arts

Второй: в культурной сфере традиционно было задействовано больше женщин (на это были свои причины, но сейчас не о них), что позволило сформировать сильное женское сообщество в культуре. Мы знаем, что такое солидарность, уважение, поддержка, сила, открытость. Третий: в Украине очень много возможностей. Нехватка институциональная одновременно является пространством для реализации новых инициатив, проектов, институтов и основания и внедрения собственных правил.