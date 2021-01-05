Украинцы назвали самое важное событие в политике Украины 2020 года
Украинцы высказали мнение относительно главного политического события, произошедшего в Украине в 2020 году. По убеждению большинства, это решение Конституционного Суда относительно е-декларирования и карантин. Также важную роль в жизни Украины сыграли открытие рынка земли, членство в Программе расширенных возможностей НАТО и оправдание нацгвардейца Виталия Маркива.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного 24 каналом. Мы опрашивали своих читателей с 24 ноября 2020 года по 5 января 2021 года. Всего проголосовали 1 395 человек.
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Какое событие в политике Украины стало самым важным в 2020 году: мнение читателей 24 канала
- Решение Конституционного Суда относительно е-декларирования – 15%.
- Введение карантина в Украине и все изменения, связанные с этим – 15%.
- Одобрение закона, который открывает рынок земли – 14%.
- Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО – 14%.
- Оправдательный приговор нацгвардейцу Маркиву – 12%.
- Отставка Кабмина и назначение нового правительства – 6%.
- Местные выборы – 6%.
- Обмен удерживаемыми лицами – 5%.
- Сокращение количества районов в Украине – 5%.
- Назначение и увольнение с важных должностей – 4%.
- Решение суда по книге о Стусе в пользу Медведчука – 4%.
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Что происходило в украинской политике в 2020 году: главное
- 11 февраля – глава государства Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса Президента.
- 4 марта – Верховная Рада приняла отставку правительства Алексея Гончарука и начала формирование правительства Дениса Шмыгаля.
- 11 марта – из-за вспышки коронавируса в мире Кабмин ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля, а потом не раз его продлевал.
- 25 марта – из-за коронавируса Кабмин ввел на 30 дней режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
- 17 марта – Верховная Рада согласовала, а Зеленский назначил генпрокурором Ирину Венедиктову.
- 30 марта – Верховная Рада на фоне распространения эпидемии коронавируса и финансового кризиса избрала новым министром финансов Сергея Марченко, министром здравоохранения – Максима Степанова.
- 31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Документ с 1 июля 2021 года вводит в Украине рынок земли.
- 16 апреля – между Украиной и пророссийскими боевиками из оккупированного Донбасса состоялся обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернулись 20 человек, Украина отдала – 14.
- 22 мая – в Украине до 22 июня ввели адаптивный карантин с разделением на цветные зоны. Этот карантин неоднократно продлевали.
- 12 июня – Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО.
- 17 июля – Верхоавна Рада приняла постановление об образовании и ликвидации районов. Согласно этому документу, вместо имеющихся в Украине 490 районов были созданы 136 укрупненных.
- 18 августа – Витольда Фокина назначали первым заместителем главы делегации Украины в ТКГ. Впоследствии его уволили.
- 19 октября – Дарницкий райсуд Киева удовлетворил иск Виктора Медведчука о запрете публицистической книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".
- 25 октября состоялись местные выборы в Украине. Выбирали депутатов сельских, поселковых и городских советов и сельских, поселковых и городских глав. Явка избирателей составила до 37% и стала самой низкой за всю историю независимой Украины.
- 28 октября – Конституционный Суд принял решение, которое фактически отменило электронное декларирование, полномочия НАПК, незаконное обогащение, конфискацию активов, приобретенных коррупционным путем и недостоверное декларирование.
- 3 ноября – миланский апелляционный суд оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, признав его невиновным в убийстве итальянских журналистов на Донбассе. За это преступление 12 июля 2019 года Маркива приговорили к 24 годам заключения.
- 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы КСУ на 2 месяца.
- 30 декабря НАПК возобновило свою работу, 31 числа восстановило доступ к реестру деклараций. Этому предшествовали подписи соответствующих законов со стороны Зеленского и поддержка документов в Раде.
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