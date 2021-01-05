Украинцы высказали мнение относительно главного политического события, произошедшего в Украине в 2020 году. По убеждению большинства, это решение Конституционного Суда относительно е-декларирования и карантин. Также важную роль в жизни Украины сыграли открытие рынка земли, членство в Программе расширенных возможностей НАТО и оправдание нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного 24 каналом. Мы опрашивали своих читателей с 24 ноября 2020 года по 5 января 2021 года. Всего проголосовали 1 395 человек.

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Решение Конституционного Суда относительно е-декларирования – 15%.

Введение карантина в Украине и все изменения, связанные с этим – 15%.

Одобрение закона, который открывает рынок земли – 14%.

Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО – 14%.

Оправдательный приговор нацгвардейцу Маркиву – 12%.

Отставка Кабмина и назначение нового правительства – 6%.

Местные выборы – 6%.

Обмен удерживаемыми лицами – 5%.

Сокращение количества районов в Украине – 5%.

Назначение и увольнение с важных должностей – 4%.

Решение суда по книге о Стусе в пользу Медведчука – 4%.

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