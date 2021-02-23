Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Василия Вирастюка кандидатом в депутаты от партии "Слуга народа" 23 февраля 2021 года. Спортсмен будет участвовать на выборах в одномандатном избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области.

Самый сильный человек мира станет участником на промежуточных выборах 28 марта 2021 года. Выборы пройдут потому, что нардеп "Слуги народа" Зиновий Андреевич стал мэром города Надворная в Ивано-Франковской области.

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Выборы в 87 избирательном округе

Также в этом округе 23 февраля зарегистрировали еще 2 кандидатов:

Юрия Голинея от политической партии "Всеукраинское объединение "Платформа громад";

Иосифа Резеша от "КМКС" Партии венгров Украины.

Зато в ЦИК отказали Александру Дорошенко в регистрации кандидатом в народные депутаты Украины. Причиной стало то, что он не проживал 5 последних лет в Украине, хотя такое требование предусмотрено законодательством.

10 новых кандидатов

Всего центральная избирательная комиссия зарегистрировала 10 кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах 28 марта 2021 года. Кроме 87 избирательного округа в Ивано-Франковской области, допустили нардепов из округа №50 в Донецкой области.

Иштвана Добшу от "КМКС" Партии венгров Украины;

Людмилу Дорошенко от политической партии "Будущее страны";

Александра Груздева, Сергея Звагольского, Богдана Мироненко, Александра Тамбулатова, Юрия Третьяка как самовыдвиженцев.​

Из-за определенных нарушений в регистрации отказали Артему Кирсанову от политической партии "Оберег". Причиной стало несколько нарушений, в частности, "невнесение денежного залога в определенном законом размере".

Вирастюк в политике: что известно

Вирастюка официально выдвинули кандидатом в депутаты от "Слуги народа" 11 февраля.

Впрочем об этом стало известно еще 10 февраля.

Коллеги из "Слуги народа" считают Вирастюка сильным кандидатом.

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