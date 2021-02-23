Василь Вірастюк офіційно став кандидатом у нардепи від "Слуг народу"
Центральна виборча комісія зареєструвала Василя Вірастюка кандидатом у депутати від партії "Слуга народу" 23 лютого 2021. Спортсмен братиме участь на виборах в одномандатному виборчому окрузі № 87 у Івано-Франківській області.
Источник:ЦВК
Найсильніша людина світу стане учасником на проміжних виборах 28 березня 2021 року. Там будуть вибори через те, що нардеп "Слуги народу" Зіновій Андрійович став міським головою міста Надвірна в Івано-Франківській області.
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Вибори в 87 виборчому окрузі
Також у цьому окрузі 23 лютого зареєстрували ще 2 кандидатів:
- Юрія Голінея від політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Платформа громад";
- Йосипа Резеша від "КМКС" Партії угорців України.
Натомість у ЦВК відмовили Олександру Дорошенку в реєстрації кандидатом у народні депутати України. Причиною стало те, що він не проживав 5 останніх років в Україні, хоча така вимога передбачена законодавством.
10 нових кандидатів
Загалом центральна виборча комісія зареєструвала 10 кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах 28 березня 2021 року. Окрім 87 виборчого округу у Івано-Франківській області, допустили нардепів з округу №50 у Донецькій області.
- Іштвана Добшу від "КМКС" Партії угорців України;
- Людмилу Дорошенко від політичної партії "Майбутнє країни";
- Олександра Груздєва, Сергія Звагольського, Богдана Мироненка, Олександра Тамбулатова, Юрія Третяка як самовисуванців.
Через певні порушення у реєстрації відмовили Артему Кірсанову від політичної партії "Оберіг". Причиною стало декілька порушень, зокрема, "не внесення грошової застави у визначеному законом розмірі".
Вірастюк у політиці: що відомо
- Вірастюка офіційно висунули кандидатом у депутати від "Слуги народу" 11 лютого.
- Втім про це стало відомо ще 10 лютого.
- Колеги із "Слуг народу" вважають Вірастюка сильним кандидатом.
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