Василий Вирастюк – бесспорный народный любимец. Он – спортсмен, стронгмен и шоумен, пылкий патриот и просто добрый и безгранично позитивный человек. В 2021 году Вирастюк попытается принести все эти качества в украинскую политику, которой очень не хватает искренности. Такова была личная просьба президента Украины.

Осенью 2020 года народный депутат Зиновий Андреевич победил на выборах мэра Надворной и сделал выбор в пользу работы в райцентре на Ивано-Франковщине. Таким образом освободилось кресло народного депутата, но "свято место пусто не бывает" – на 87-м округе были объявлены довыборы. На лакомый кусок сразу заявили свои претензии несколько известных персонажей.

Среди них: мастер разговорного жанра Елена Самбул-Биленька, также известная как "Маруся Звиробий", бывший вице-спикер Верховной Рады 7 созыва Руслан Кошулинский и еще много интересных персонажей. 11 февраля 2021 года стало известно, что к этой общине присоединяется еще один известный и харизматичный персонаж – шоумен Василий Вирастюк. Он будет представлять партию президента "Слуга Народа" на выборах, которые состоятся 28 марта 2021 года.

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Биография Василия Вирастюка

Будущий стронгмен родился 22 апреля 1974 года в Ивано-Франковске. Его старший брат – Роман Вирастюк (1968 – 2019) – занимался легкой атлетикой и достиг больших успехов в толкании ядра. Роман был многократным чемпионом Украины, призером Чемпионата Европы и трехкратным участником Олимпиады. С таким братом варианта не идти в спорт у Василия не было – он также активно занимался легкой атлетикой, был членом сборной Украины по толканию ядра, выполнял нормативы и стал мастером спорта международного класса.

Несмотря на это больших успехов Василий в классическом спорте не получил. Быть на вторых ролях парень не желал, поэтому рискнул сменить профиль деятельности. И речь сейчас не о работе бодигарда (водителя-охранника) в компании "Галнафтогаз": есть и такой пункт в биографии Вирастюка – он дипломированный охранник и работал по специальности три года. На рубеже тысячелетий стало популярным спортивное шоу силачей-стронгменов или ломусов. Василий активно занялся новым для себя видом спорта и вскоре стал одним из лучших в мире в силовом многоборье.

Если говорить о конкретном моменте, когда нет денег, чтобы развиваться и надо еще работать, то это нормальная практика. В свое время и я так работал, и тренировался параллельно. Никогда за цель и мотивацию не ставил деньги, только результат,

– Василий Вирастюк рассказывает о своем кредо в интервью 24 каналу.

Вирастюк не только ловко таскал невероятно тяжелые "штуки" – на турнирах стронгменов это и колеса грузовика, и сами машины, вагоны и газовые баллоны и еще множество всего тяжелого, что можно эффектно поднять и куда-то оттащить. Украинский богатырь делал это ярко, с душой и харизмой. Это, между прочим, семейная черта – старший брат Василия, Роман, также всегда делал шоу из своих выступлений и одерживал благодаря этому победы. Так же поступал Вирастюк-младший.

Успехи не заставили себя ждать – в 2002 году Василий стал третьим на европейских соревнованиях стронгменов, за год был третьим на чемпионате мира, а в 2004 наконец победил на мировом первенстве и получил официальный титул самого сильного человека на Земле.

Нелегкая жизнь позитивного человека:

Звезда телевидения

К тому времени Василий Вирастюк уже был звездой. На харизматичного, непосредственного и фотогеничного богатыря обратили внимание на телевидении. Вирастюк с семьей перебрался из Львова в Киев и буквально прописался на "1+1" – был капитаном команды богатырей в украинской версии "Форта Буаяр", стал участником светских мероприятий, и чуть ли не резидентом шоу "95 квартал".

Успехи в спорте и в шоубизе затмила личная трагедия – в начале 2006 года на горнолыжном курорте в Турции погибла жена Василия Вирастюка – 28-летняя Светлана. Ее накрыла лавина, когда она каталась с друзьями на опасном склоне. Пара поженилась в 2003 году, тогда же родился сын Адам.

В 2007 году Василий Вирастюк женился во второй раз. С будущей женой, Инной, познакомился в киевской пробке. Он запомнил номер ее машины и так нашел свою судьбу – прислал букет цветов, что и стало началом. Инна родила Василию двух сыновей – Олега и Александра.

Вирастюк Vs Зеленский:

После завершения спортивной карьеры Василий занялся работой тренера и подготовил многих стронгменов, также он стал активным промоутером этого вида спорта, при его непосредственном участии была создана федерация этого вида спорта, ныне Василий Вирастюк является ее почетным президентом. Также Вирастюк активно пропагандирует здоровый образ жизни и спорт, является лицом и амбассадором многочисленных благотворительных акций и инициатив.

Не порывал Василий и с шоубизнесом – он снялся во многих фильмах и шоу, стал прототипом для памятника легендарному герою княжеской эпохи Илье Муромцу, был героем клипа группы "Бумбокс", рекламировал смартфоны и еще много чего. С 2016 года он перешел из "Квартала" к их конкурентам "Дизель-Шоу" и стал постоянным гостем украинских юмористов. Правда, не забывали его и Зеленский и ко – так, в 2018 году Вирастюк стал одним из героев "Женского квартала".

Василий Вирастюк на фронте:

Военная агрессия России не оставила в стороне Василия Вирастюка. Он вместе с братом немало помогал украинским воинам как волонтер, сам ездил на фронт и общался с защитниками Украины. Шоумен присоединился к съемкам фильма "Киборги" Ахтема Сейтаблаева.

Вирастюк в отличие от многих украинских спортсменов и представителей шоубиза не боялся громко заявить о своей позиции.

Василий Вирастюк – кандидат в народные депутаты:

Политические амбиции

В 2021 году 46-летний Вирастюк решил стать политиком. По словам шоумена, к такому решению его подтолкнул Владимир Зеленский, с которым Василий не один раз выходил на одну сцену.

В этом нет никакого секрета, я вам могу четко сказать и не буду врать. Это было предложение от президента Украины. Я, разумеется, встретился... У нас был диалог. У меня были определенные пункты, я рассказал о своем видении проблемы. Увидел, что есть отзыв, и пошел принимать решение,

– Вирастюк объяснил свое решение идти в политику на брифинге 11.02.2021.

Вполне возможно, уже весной 2021 года Вирастюк будет общаться с Зеленским в новом качестве. У богатыря есть отличные шансы на победу. На него нет никакого компромата, самый большой скандал, фигурантом которого он был, это оскорбление другой легенды – Иво Бобула – из-за того, что Вирастюк когда-то пошутил над именным номером певца в отеле в Черновцах.

В гостях у Иво Бобула:

Остальная жизнь народного любимца – как на ладони. Чего не скажешь о его конкурентах на выборах-2021. Впрочем, последнее слово за избирателями.