7 квартир и 30 килограммов золота: главарь террористов на Донбассе сколитил себе миллионы
Василий Евдокимов по кличке "Ленин", так называемый "начальник центра спецопераций МГБ ДНР" во время войны на Донбассе изрядно обогатился. Он купил себе 7 квартир и землю в Москве и ежегодно тратит на отдых больше миллиона рублей.
Источник:"Обозреватель"
Именно Евдокимову приписывают организацию убийства полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша и полковника ГУР МОУ Максима Шаповала.
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Украинские разведчики перехватили разговоры боевиков об Евдокимове. Аудиозапись и его расшифровку обнародовал Obozrevatel.
Евдокимов - мародер
По данным украинских разведчиков, с 2014 по 2020 год Василий Евдокимов был начальником Центра специальных операций так называемого Министерства госбезопасности "ДНР". Он занимался мародерством, "отжимал" драгоценности и авто у арестованных и убитых жителей Донецкой области.
За эти шесть лет Евдокимов купил себе:
- 7 квартир в Москве
- земельный участок в Москве
- участок площадью 20 соток в Алтайском крае
- 30 кг золота
- 50 коллекционных охотничьих ружей
- авто категории VIP на общую сумму 32 млн рублей
- стал владельцем части завода в Скопине Рязанской области.
Спецслужбы перехватили разговор бывшего первого помощника Евдокимова Вадима Долгова (прозвище "Пенсионер") и главного палача концлагеря "Изоляция" Дениса Куликовского (прозвище "Палыч"). На одной из записей они и говорят о том, насколько обогатился Евдокимов.
Имущество Евдокимова / Картинки Obozrevatel
Кроме того, террористы между собой говорят, что Евдокимов ежегодно тратит на отдых около 13 тысяч долларов. Следовательно, украинские разведчики установили, что в августе 2019 года "Ленин" отдыхал в Ялте в гостинице "Mriya resort & Spa". За 10 дней, проведенных там с семьей, он заплатил 1 миллион 200 тысяч рублей.
В августе 2020 года Василий и Наталья Евдокимова с детьми отдыхали в Алуште, в отеле "Porto Mare". За отдых они заплатили больше 600 тысяч рублей.
Смотрите видео с аудиозаписями боевиков:
Что известно об Евдокимове
- Евдокимов - один из создателей концлагеря в Донецке в здании бывшего арт-центра "Изоляция".
- Причастен к издевательствам над украинскими заложниками, куратор российских диверсионно-террористических групп российских спецслужб.
- До 2021 года он был начальником Центра спецопераций так называемого Министерства госбезопасности "ДНР".
- С 2015 года Евдокимов занесен в базу "Миротворца".
- В ноябре 2017 года СБУ назвало Евдокимова ответственным за организацию убийства полковника спецслужбы Александра Хараберюша.
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