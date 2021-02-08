Василий Евдокимов по кличке "Ленин", так называемый "начальник центра спецопераций МГБ ДНР" во время войны на Донбассе изрядно обогатился. Он купил себе 7 квартир и землю в Москве и ежегодно тратит на отдых больше миллиона рублей.

Именно Евдокимову приписывают организацию убийства полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша и полковника ГУР МОУ Максима Шаповала.

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Украинские разведчики перехватили разговоры боевиков об Евдокимове. Аудиозапись и его расшифровку обнародовал Obozrevatel.

Евдокимов - мародер

По данным украинских разведчиков, с 2014 по 2020 год Василий Евдокимов был начальником Центра специальных операций так называемого Министерства госбезопасности "ДНР". Он занимался мародерством, "отжимал" драгоценности и авто у арестованных и убитых жителей Донецкой области.

За эти шесть лет Евдокимов купил себе:

7 квартир в Москве

земельный участок в Москве

участок площадью 20 соток в Алтайском крае

30 кг золота

50 коллекционных охотничьих ружей

авто категории VIP на общую сумму 32 млн рублей

стал владельцем части завода в Скопине ​​Рязанской области.

Спецслужбы перехватили разговор бывшего первого помощника Евдокимова Вадима Долгова (прозвище "Пенсионер") и главного палача концлагеря "Изоляция" Дениса Куликовского (прозвище "Палыч"). На одной из записей они и говорят о том, насколько обогатился Евдокимов.



Имущество Евдокимова / Картинки Obozrevatel

Кроме того, террористы между собой говорят, что Евдокимов ежегодно тратит на отдых около 13 тысяч долларов. Следовательно, украинские разведчики установили, что в августе 2019 года "Ленин" отдыхал в Ялте в гостинице "Mriya resort & Spa". За 10 дней, проведенных там с семьей, он заплатил 1 миллион 200 тысяч рублей.

В августе 2020 года Василий и Наталья Евдокимова с детьми отдыхали в Алуште, в отеле "Porto Mare". За отдых они заплатили больше 600 тысяч рублей.

Смотрите видео с аудиозаписями боевиков:

Что известно об Евдокимове