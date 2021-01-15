В Вашингтоне усиливают меры безопасности из-за угрозы новых протестов – Голос Америки
Вашингтон и ряд городов в американских штатах усиливают меры безопасности в преддверии инаугурации Джозефа Байдена и из-за угрозы новых агрессивных протестов на выходных. В столице США перенесли запланированную на 17 января репетицию инаугурации новоизбранного президента.
С 15 января в Вашингтоне закрыты 13 станций метро вблизи Конгресса и Белого дома. В город продолжают прибывать солдаты Нацгвардии, которых до 20 января должно быть более 20 тысяч. Об этом – в программе "Голос Америки" на 24 канале.
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Усиливают безопасность и вводят дополнительные проверки и в столичных аэропортах. 3 ведущие американские авиакомпании ввели временный запрет на перевозку огнестрельного оружия в багаже. Говорится о:
- Delta Air Lines;
- United Airlines;
- American Airlines.
На борту перевозить оружие не разрешается вообще.
Из-за опасности беспорядков чрезвычайное положение уже ввели в штатах Юта и Нью-Мексико.
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Смотрите полный выпуск программы "Голос Америки": видео
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