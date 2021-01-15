Вашингтон и ряд городов в американских штатах усиливают меры безопасности в преддверии инаугурации Джозефа Байдена и из-за угрозы новых агрессивных протестов на выходных. В столице США перенесли запланированную на 17 января репетицию инаугурации новоизбранного президента.

С 15 января в Вашингтоне закрыты 13 станций метро вблизи Конгресса и Белого дома. В город продолжают прибывать солдаты Нацгвардии, которых до 20 января должно быть более 20 тысяч. Об этом – в программе "Голос Америки" на 24 канале.

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Усиливают безопасность и вводят дополнительные проверки и в столичных аэропортах. 3 ведущие американские авиакомпании ввели временный запрет на перевозку огнестрельного оружия в багаже. Говорится о:

Delta Air Lines;

United Airlines;

American Airlines.

На борту перевозить оружие не разрешается вообще.

Из-за опасности беспорядков чрезвычайное положение уже ввели в штатах Юта и Нью-Мексико.

Также в выпуске:

Более 11 миллионов американцев получили первую вакцину против коронавируса. Кроме этого, Центр по контролю и предотвращению заболеваний призвал Штаты расширить группы людей, которые уже могут вакцинироваться против COVID-19.

Стартап Chainalysis, который анализирует рынок криптовалюты, сообщил, что за месяц до штурма Капитолия ряд праворадикальных активистов получил крупные пожертвования в биткойнах.

В США прошла всемирно известная выставка потребительской электроники CES – впервые в полностью цифровом формате.

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