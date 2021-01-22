После недель напряжения, беспрецедентных мер и ограниченного функционирования, Вашингтон понемногу возвращается к привычной жизни. Церемония инаугурации Байдена проходила с усиленными мерами безопасности, но это не остановило жителей других штатов прибыть в столицу.

Они убеждены, что теперь Вашингтон – самое безопасное место на свете. Об этом говорится в программе "Голос Америки" на 24 канале.

Интересно Бывшие президенты США Обама, Клинтон и Буш обратились к американцам – Голос Америки

Сейчас же металлические заборы разобрали, аллею перед Капитолием начали убирать. К счастью, на инаугурации все обошлось без инцидентов.

Указы Байдена

Президент США Джо Байден во второй день своей работы в Белом доме подписал еще несколько указов, которые должны способствовать борьбе с пандемией COVID-19. В частности, преодоление кризиса из-за пандемии Байден назвал своим приоритетом. Он планирует разработать национальную стратегию с привлечением федерального правительства.

Новый глава Пентагона

Сенат США одобрил кандидатуру Ллойда Остина на пост министра обороны. На эту должность его предложил президент Джо Байден. Поэтому Пентагон впервые возглавит афроамериканец. Остина поддержали 62 сенатора из 100. Зато выступили против лишь 2.

Смотрите полный выпуск "Голоса Америки": видео